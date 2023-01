Duque denuncia la dictadura de Maduro ante la ONU y pide “identificar rápidamente” soluciones

“Este es un reto global”, dijo el presidente, tras asegurar que el gobierno venezolano aniquiló todas las libertades de su pueblo y generó un grave éxodo.

Este miércoles, durante su primer discurso ante la Asamblea General de la ONU, Iván Duque denunció que Colombia está enfrentando las consecuencias de la dictadura de Nicolás Maduro.

“Son miles de rostros temerosos, con frío en los huesos, hambre en el estómago y dolor de patria (…) son los hermanos venezolanos que huyen de la dictadura. Muchos de ellos son niños inocentes, desprotegidos, expuestos al destierro”, recalcó.

El mandatario equiparó esta situación con otras crisis migratorias en el mundo.

“Mientras que el conflicto en Siria ha generado un flujo de 600 mil migrantes al año tan solo a Turquía, en un periodo de seis años, Colombia, en menos de dos años, le ha abierto las puertas a casi un millón de hermanos venezolanos”, sostuvo.

"Los hemos recibido con afecto y siempre lo haremos a pesar de cualquier dificultad social y fiscal porque nos une la fraternidad. Pero no podemos dejar de llamar las cosas por su nombre: estamos viviendo la crisis migratoria y humanitaria más indignante de la historia reciente de la región, por cuenta de una dictadura que aniquiló las libertades", agregó.

El jefe de Estado colombiano, que ha arreciado su ofensiva diplomática contra el régimen venezolano, no ahorró palabras para mostrarle a los países reunidos en la ONU las arbitrariedades que cometen Maduro y su gabinete.

"La libre determinación de los pueblos no puede ser manipulada para convertirse en la libre determinación de los opresores", señaló Duque.

En tal sentido, dijo que "el mundo debe actuar y unirse para que este éxodo trágico llegue a su fin y un pueblo pueda ver florecer la esperanza" e insistió en que "el fin de la dictadura, el retorno a la democracia y la plena libertad es el único camino posible".

Duque instó a la comunidad internacional a pedir de inmediato la libertad de los presos políticos e "identificar rápidamente las mejores soluciones a esta crisis y evitar que esta desolación y desesperanza se incrementen".

Así mismo, el mandatario colombiano reiteró su llamado para que Maduro sea llevado ante la CPI.

"Igual de importante es que se ejerzan todos los mecanismos internacionales para denunciar, investigar y sancionar por parte de la Corte Penal Internacional a quienes han sembrado esa tragedia deleznable" en Venezuela, puntualizó.

Por último, recomendó crear un fondo multilateral "para atender a la población migrante, víctima de la dictadura".

Vea el discuso completo:



Vea, además:

Trump advierte claramente que las opciones "más fuertes" sí están contempladas en caso de Venezuela