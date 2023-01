“Duque no quiere que extraditen a Aída Merlano porque sabe todos los secretos del uribismo”: Maduro

“Manda tu carta a Guaidó para ver a quién te manda para allá”, dijo irónicamente tras insultar al presidente colombiano.

El mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, tachó de "ridiculez" la petición de Colombia al opositor Juan Guaidó de extraditar a la exsenadora Aída Merlano, condenada por compra de votos.

"Pido permiso para no reírme", aseguró Maduro refiriéndose al jefe de Estado colombiano, Iván Duque, en una reunión con ministros y gobernadores transmitida por la televisora gubernamental.

Además, sostuvo que “el gobierno de Iván Duque actúa de esta manera porque no quiere que extraditen a esta persona a Bogotá porque sabe todos los secretos del uribismo y de la clase política”.

Esta declaración se produjo casi simultáneamente con el anuncio del fiscal general Tarek William Saab de que Merlano, capturada el lunes en el fronterizo estado Zulia, permanecerá bajo arresto acusada de asociación para delinquir y otros cargos.

"Aquí hay autoridades legítimas", afirmó Maduro, señalando que hay "más de treinta" detenidos colombianos en el país caribeño cuya situación legal está en el limbo. "¿A quién se los entregamos?", dijo, evocando la ruptura de relaciones con Colombia por parte de su gobierno, en febrero de 2019.

El fiscal general anunció en Twitter que un juez ordenó mantener bajo arresto a Merlano por usurpación de identidad y uso de documento falso.

El colombiano Jacob Vargas, detenido con la dirigente, también fue enviado a prisión por encubrimiento y asociación para delinquir, agregó Saab.

Guaidó, jefe parlamentario quien cumple una gira por Europa y Canadá que se extenderá el fin de semana a Estados Unidos, es reconocido como mandatario interino por medio centenar de países, entre ellos Colombia.

Sin embargo, el opositor no ejerce control alguno sobre los poderes públicos ni la Fuerza Armada venezolana, principal sostén de Maduro.

Condenada a 15 años de prisión el 13 de septiembre pasado por comprar votos en las elecciones generales de 2018, Merlano protagonizó un escape de película el primero de octubre, cuando huyó de un centro médico en Bogotá, donde recibía atención odontológica con la supervisión de autoridades carcelarias.

La excongresista de 38 años se descolgó por una ventana a través de una soga roja, cayó de manera aparatosa ante sorprendidos transeúntes y se subió a una motocicleta que la esperaba en la calle.

La de Merlano es una de las condenas insignias por compra de votos en Colombia. En el proceso, la Corte Suprema ordenó investigar a 17 personas, entre ellas el senador Arturo Char y el empresario Julio Gerlein.

En contexto: ¿Esta Guaidó en capacidad de cumplir solicitud de extradición de Aída Merlano?