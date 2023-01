Duque pide en la OEA invitar a militares venezolanos a jurar lealtad a Juan Guaidó

El presidente colombiano urgió al organismo a afianzar el cerco diplomático contra Nicolás Maduro. Además, criticó a Unasur por “legitimar la dictadura”.

Duque pronunció su discurso ante representantes de los 34 Estados miembros activos de la OEA (Cuba pertenece al organismo pero no participa en este foro desde 1962).

Cuando Duque pronunció por primera vez la palabra "Venezuela", la misión diplomática de ese país -liderada por su representante alterno Jhon Guerra- se levantó de sus asientos, recogió sus maletines y se marchó en silencio de la sala donde se estaba celebrando la reunión del organismo.

"Esta urgencia, esta realidad amerita que el cerco diplomático se afiance y se fortalezca, que se invite de manera clara a los miembros de las Fuerzas Militares en Venezuela a que le presenten su lealtad a la Asamblea Nacional y al presidente Guaidó", dijo.

El mandatario colombiano consideró que se deben ofrecer "garantías" al estamento castrense, que sigue siendo fiel a Maduro, para que "dejen hablar al pueblo venezolano con tranquilidad y pronto llegue el fin de esta terrible etapa de violencia y de persecución política".

"Yo quiero -dijo Duque- que hoy, ante esta organización, el mundo entero y Latinoamérica sepan que vamos a estar a la altura de las circunstancias, que esto no es una discusión de cuánto podrá durar la usurpación (de Maduro). El cerco diplomático que se ha logrado contra esa dictadura es irreversible".

Duque inició su discurso haciendo una defensa de la OEA como un "gran foro de la democracia" y criticó los intentos, liderados por Venezuela, para crear otras organizaciones regionales como la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), de la que Colombia ha iniciado el proceso para retirarse.

De esa forma, frente a todos los integrantes del organismo, Duque aseguró que Colombia está "orgullosa" del trabajo del secretario general de la OEA, Luis Almagro, elegido para ese puesto en 2015, y que por eso apoyará su candidatura para la reelección por un periodo de cinco años más.

En su discurso, mencionó que se había reunido con Almagro, y que en el despacho del uruguayo había visto el libro ‘La noche no será eterna’ del fallecido opositor cubano Oswaldo Payá.

Haciendo referencia a ese título, el mandatario colombiano exclamó: "¡La noche de la dictadura no será eterna y ya le llegó su final, la noche de los que querían fracturar el sistema interamericano ya terminó, la noche de los que creían que un cerco diplomático no era posible ya terminó!".

"¡Y ahora empieza un nuevo amanecer en el continente y estamos listos a trabajar por ello!", añadió.

Venezuela vive una situación de inestabilidad política desde que el 10 de enero, cuando el presidente Nicolás Maduro, en el poder desde 2013, volvió a tomar posesión del cargo tras las elecciones de en mayo pasado y no reconocidas por parte de la comunidad internacional.

El 23 de enero, Guaidó invocó unos artículos de la Constitución venezolana para reclamar que, como jefe del Parlamento podía declararse presidente interino al considerar "ilegítima" la toma de posesión de Maduro.

