Duras críticas de nuevo presidente de Paraguay a Nicolás Maduro durante acto de posesión

Mario Abdo Benítez también señaló de abusos de poder al régimen de Daniel Ortega en Nicaragua. Iván Duque fue uno los asistentes a la ceremonia.

"Expresamos nuestra solidaridad con los pueblos de Venezuela y Nicaragua frente a los abusos del poder. Nuestras voces libertarias no callarán. Paraguay no va a mantenerse indiferente ante el sufrimiento de estos pueblos hermanos", manifestó Abdo Benítez.

"Es hora de dejar a un lado la hipocresía y levantar la voz ante las injusticias", remarcó.

El nuevo canciller, Luis Castiglioni, se expresó en el mismo sentido. "Nos preocupa muchísimo la situación en los dos países. Realmente es crítica la situación. En Nicaragua, ya llegó a 400 la cantidad de nicaragüenses muertos. Eso es inadmisible", puntualizó.

A la ceremonia de toma de mando asistieron los presidentes Mauricio Macri, de Argentina; Michel Temer, de Brasil; Tabaré Vázquez, de Uruguay; Evo Morales, de Bolivia; Iván Duque, de Colombia; Jimmy Morales, de Guatemala; y Tsia Ing Wen de Taiwán.

En busca de acuerdos

Abdo tiene el desafío de llegar a acuerdos con la oposición, pues carece de mayoría plena en el Congreso.

"Su partido se encuentra profundamente dividido y la oposición lo podrá acompañar si sus proyectos son genuinos, democráticos y si demuestra que su gobierno es aperturista", dijo a la AFP el líder opositor Miguel Abdón Saguier, del partido Liberal.

El partido Colorado cuenta con 17 de 45 senadores y 41 de los 80 diputados.

Las diferencias entre colorados son tan hondas que el saliente mandatario Horacio Cartes, de su mismo partido, no estuvo en la ceremonia, ni tampoco siete senadores y 20 diputados de su corriente política.

También se ausentaron los parlamentarios del izquierdista Frente Amplio encabezados por su líder, el exobispo católico y expresidente Fernando Lugo.

Saguier sostuvo que los opositores serán intransigentes como lo fueron con Cartes "cuando decidió quebrar las reglas de la institucionalidad para promover su reelección", en 2017.

En marzo de ese año, manifestantes opositores incendiaron una parte del edificio del Congreso, airados por una maniobra de senadores 'cartistas' en connivencia con un sector minoritario de la oposición.

Las protestas dejaron como saldo un muerto y numerosos heridos. Cartes retiró su proyecto de enmienda constitucional, pero se postuló a senador activo de la nación, cargo que finalmente no pudo asumir.

Abdo Benítez tuvo una activa participación en las manifestaciones contra Cartes.

"Coincidimos espontáneamente antes, en la defensa de la democracia. ¿Por qué no podríamos coincidir ahora en los asuntos de interés nacional?, se preguntó Saguier.

La oposición plantea reformas fundamentales en el sistema electoral en base a sugerencias de la Unión Europea.

"Yo voy a respetar las instituciones", dijo el flamante gobernante a periodistas poco antes de su toma de mando.

"Quiero demostrar que mi compromiso es con el futuro de la República", agregó el político de 46 años, hijo del exsecretario privado del dictador Alfredo Stroessner.

Abdo Benítez debe resolver un aumento de impuestos para reducir la desigualdad -la pobreza se estima en un 26,4%, según cifras oficiales- así como corregir la alta tasa de informalidad de su economía, calculada en 40%, una de las más altas de la región.

Progresos en la economía

Oficialistas y opositores admiten progresos en la macroeconomía.

"Dejamos un país ordenado y más transparente", dijo a la AFP Santiago Peña, exministro de Hacienda del gobierno de Cartes.

En Paraguay la inflación no superó el 8% anual los últimos 10 años y el FMI prevé un crecimiento del PIB de 4,5% para 2018 y 2019, panorama privilegiado en función de la situación de los países de la región, según Peña.

La energía hidroeléctrica que Paraguay comparte con los gigantes Brasil y Argentina es su credencial para producir el despegue.

La asunción de Abdo coincide con el próximo finiquito de las deudas por la construcción de las represas Itaipú (con Brasil) y Yacyretá (con Argentina).

La coyuntura le da pie para planificar nuevos endeudamientos.

Pero al respecto, Mateo Balmelli, analista político alineado en la oposición, advirtió que "la deuda externa es dinero para hoy, hambre para mañana".

"Y es peor, en un ambiente terrible de corrupción", observó.