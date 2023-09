Duro relato de colombiano que sobrevivió al terremoto en Marruecos: "El día más miedoso de mi vida"

Juan Pablo Arbeláez es otro de los colombianos que sobrevivió al fuerte terremoto en Marruecos , el cual se registró el pasado 8 de septiembre y que hasta el momento ha dejado 2.122 muertos. El manizaleño viajó a Marrakech para una conferencia de la UNESCO.

Juan Pablo contó a Noticias Caracol cómo vivió el terremoto en Marruecos. Dice que al inicio no sintió pánico, teniendo en cuenta las experiencias con sismos que ha vivido en nuestro país: “Pero ya cuando empezaron a caerse las cosas, las lámparas empezaron a estallar, la sacudida fue tremenda”.

“Sonó un estruendo durísimo y era que una casa se había venido abajo, la tienda de al frente quedó totalmente tapada, la gente salió corriendo, llorando, gritando, hay mucho nerviosismo colectivo, muchas horas sin poder descansar”, agregó Juan Pablo.

Aseveró que solo pudo recordar a sus familiares y seres queridos: “En esos segundos lo único que hice fue orar y pensar en mi hijo. Y me decía ‘yo no puedo quedar bajo unos escombros aquí tan lejos, no puede ser hoy’. El día más miedoso de mi vida, realmente esa adrenalina que lo embarga a uno, el mismo susto es el que lo hace a uno tomar decisiones buenas y no tan buenas”.

El número de muertos a causa del terremoto en Marruecos, según el último recuento provisional de las autoridades, asciende ya a 2.122, mientras que la cifra de heridos es de 2.421.

La provincia con más muertos es Al Haouz, que registró al menos 1.351, y la segunda es Taurudant, donde el sismo ha dejado ya 492 decesos, según un recuento oficial divulgado a la cuatro de la tarde hora local.

El devastador terremoto de magnitud 6.8 sacudió la región meridional marroquí de Marrakech. Tuvo su epicentro en la localidad de Ighil, 63 kilómetros al suroeste de la capital turística de Marruecos.

La tragedia ha desatado un movimiento de solidaridad y ayuda de la comunidad internacional, que ha comenzado a movilizarse para colaborar en la búsqueda de supervivientes y en las labores de desescombro.

Los equipos de rescate han comenzado a desplegarse, después de que Marruecos haya aceptado la ayuda de cuatro países: España, Reino Unido, Emiratos Árabes y Catar.

Desde Nueva Delhi, varios líderes que han participado en la cumbre del G20 han reiterado a Marruecos su disposición a dar ayuda "urgente" en el corto plazo para la reconstrucción tras el seísmo.

"Junto con todos nuestros socios internacionales, apoyamos a Marruecos para brindar todo el apoyo necesario para cualquier necesidad financiera urgente a corto plazo y para los esfuerzos de reconstrucción", indicó una declaración conjunta publicada por la UE, en el marco de la reunión que concluyó hoy en la capital india.