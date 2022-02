Duro testimonio de Iván Torres sobre muerte de Vita Aranda: "Un pedazo de mi alma se fue con ella"

Luego de los lamentables eventos ocurrido en San Bernardino, Paraguay, donde durante un concierto se desató un tiroteo en el que murieron dos personas, entre ellas la modelo Cristina Vita Aranda, su esposo, el futbolista Iván Torres, dio las primeras y, según él, únicas declaraciones sobre esta tragedia que embarga a su familia.

“Sé que no es un momento bueno para mí todo esto, pero realmente quiero hacerles saber a todos lo que pasó el domingo, un domingo superespecial para mí, para Cristina, en donde nos fuimos a un lugar para pasarla bien, para disfruta y bailar juntos”, manifestó Torres.

Publicidad

El futbolista del club Olimpia relató cómo fueron esos instantes en los que su vida cambió de golpe.

“Llegó un momento dado donde ella y yo queríamos entrar al baño y quedaba a una cierta distancia de donde estábamos. Nosotros caminamos juntos de la mano y llegamos al punto donde teníamos que entrar, ella por un lado y yo por el mío”, expresó.

Publicidad

No había pasado mucho tiempo cuando se dio cuenta de que algo no estaba bien.

“En contados segundos escucho un alboroto, escucho que la gente grita. Lo primero que pienso es Vita, Vita. Salgo desesperado sin saber qué ocurría, la gente no me dejaba ver, hasta que la veo en el piso, tirada, y pude sentir un calvario realmente. No sabía qué hacer, pensaba en ella, en mis hijos, fue devastador ese momento”, aseguró.

Publicidad

Una de las personas de logística acudió a auxiliar a Vita, según el testimonio de Torres, hasta que llegó la ambulancia, “una ambulancia muy precaria que no tenía absolutamente nada”, afirmó.

El trayecto al hospital fue otro viacrucis, ya que los otros vehículos no les daban paso y el conductor no sabía a dónde ir y fue Iván Torres quien lo guió.

Publicidad

A pesar de que tenía la esperanza de que pudieran salvar su vida, por las condiciones en las que la había visto, el deportista temía lo peor. Minutos más tarde de llegar al centro asistencial le informaron que Vita, la madre de sus hijos, había fallecido.

“Un pedazo de mi vida, un pedazo de mi alma se fue de este mundo con ella”, subrayó.

Publicidad

Iván Torres cuestionó la falta de presencia policial “ante un evento tan grande, un evento donde iba a haber mucha gente”.

Asimismo, denunció supuestas fallas en la atención médica, pues dijeron que Vita había llegado intubada al hospital, lo cual no es cierto, según Torres, porque la ambulancia no tenía las condiciones para esto.

Publicidad

Otras noticias: Revelan video de otro afroamericano muerto a manos de policías en Estados Unidos

En su publicación, el futbolista manifestó que sería su única declaración.

“Esta es mi comunicación y no daré otro tipo de notas, aclaraciones o entrevistas por decisión de dedicarme 100% a mi familia y sostenernos entre todos nosotros”, aclaró.