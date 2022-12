Dzhokhar Tsarnaev continúa en estado grave, según FBI

Dzhokhar Tsarnaev permanece en "estado grave", según informó este domingo el Buró Federal de Investigaciones (FBI) en un escueto comunicado.

Tsarnaev lleva ingresado en el hospital Beth Israel de Boston desde que fue capturado vivo el pasado viernes por la noche después de casi 24 horas de persecución y un gran despliegue de las fuerzas de seguridad.

El pequeño de los dos hermanos sospechosos de ejecutar el atentado está siendo tratado de las heridas que supuestamente sufrió en su huida en la noche del jueves al viernes y que le llevaron a ocultarse en un bote de recreo en el patio trasero de una casa en Watertown, al oeste de Boston.

Su hermano Tamerlan, de 26 años, falleció en ese tiroteo.

Según indicó un agente federal a la cadena CNN bajo anonimato, Dzhokhar tiene lesiones en la garganta que podrían impedirle el habla, pero esto no ha sido confirmado de manera oficial.

El agente no especificó si los daños causados privarían al joven de la capacidad del habla de manera irreversible.

Pese a ello, si las informaciones vertidas por la cadena se confirman y Tsarnaev no pudiese hablar, el proceso de la investigación sobre los atentados de Boston se vería retrasado, ya que las autoridades esperan espectantes que el sospechoso se recupere para poder interrogarlo, y poder así despejar muchas de las incógnitas que quedan por resolver, comenzando por el por qué.

De hecho, con el objetivo de poder llegar hasta el fondo del asunto, el FBI y la CIA no leerán sus derechos básicos al joven, conocidos como "Miranda Rights", para que no pueda acogerse a permanecer en silencio cuando ejecuten el interrogatorio.

El sospechoso será interrogado por un "grupo de alto nivel" formado por miembros del FBI y la CIA que se encarga de los casos de terrorismo, quienes se remitirán a esta excepción de la justicia estadounidense en casos de peligro para la seguridad pública.

El gobernador de Massachusetts, Deval Patrick, aseguró este domingo que las autoridades continúan sin tener pistas suficientes para saber cuáles han podido ser las motivaciones de los hermanos Tsarnaev para ejecutar los atentados de Boston del pasado lunes.

Patrick, en una entrevista con en el programa dominical "Face the Nation", de la cadena CBS, explicó que es difícil de imaginar por qué ambos jóvenes decidieron atentar "contra hombres, mujeres y niños inocentes".

Las autoridades siguen pensando que los dos hermanos actuaron solos y no creen que haya un peligro inminente tras la muerte del mayor y la captura del más joven.

No obstante, quieren saber si el hermano mayor, Tamerlan, aparentemente el más problemático e inadaptado, había sido persuadido por las ideas del islamismo radical en su visita el año pasado al Dagestán, donde vive su familia chechena.

Washington (EE. UU.)