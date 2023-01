Ecuador entregará a EE. UU. información que creador de WikiLeaks tenía en su embajada en Londres

La Fiscalía anunció que registrará el lugar donde Julian Assange pasó casi siete años y que cederá sus documentos, teléfonos móviles y archivos informáticos.

La inspección se realizará el 20 de mayo en medio de una petición de extradición y de ayuda judicial del Departamento de Justicia de Estados Unidos a Ecuador.

Chelsea Manning no colaborará

La exanalista militar estadounidense Chelsea Manning declaró este domingo que no tiene intención de responder a las preguntas de la justicia estadounidense sobre el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, aunque ese rechazo pueda enviarla de nuevo a la cárcel.

Manning, que ya estuvo detenida entre 2010 y 2017 por haber entregado más de 750.000 documentos diplomáticos y militares a WikiLeaks, fue encarcelada otra vez el 8 de marzo por negarse a declarar ante el gran jurado que investiga a Assange.

El jueves salió de prisión después de que venciera el mandato del gran jurado que quería interrogarla, pero recibió una nueva convocatoria judicial para el 15 de mayo.

Claves en la justicia estadounidense, los grandes jurados, colectivos de ciudadanos elegidos por sorteo, están encargados de investigar en la mayor confidencialidad asuntos penales federales de la mayor seriedad.

Ya ha sido elegido uno nuevo para proseguir la investigación sobre Assange.

"Me han comunicado que querían hacerme las mismas preguntas (...) Me voy a negar a contestar", dijo este domingo al canal de noticias CNN. "No tengo nada nuevo que decir" y "no me gusta el secreto que rodea a los grandes jurados", afirmó.

Manning confía, sin embargo, en evitar un nuevo encarcelamiento. "Tenemos un dosier más sólido en materia de objeciones legales" que la última vez, dijo la exmilitar.

El 11 de abril, Assange, de 47 años, fue arrestado en la embajada de Ecuador en Londres, donde se había refugiado durante siete años ante una solicitud de extradición de Estados Unidos.

Tras la detención del australiano, Washington reveló que fue imputado un año antes por el gran jurado ante el que Manning se negó a declarar.

La sentencia de la exanalista, condenada en 2013 a 35 años de prisión por una corte marcial por la filtración a WikiLeaks fue conmutada por el expresidente demócrata Barack Obama, lo cual llevó a su liberación.

Durante los años que pasó en prisión comenzó su transición hacia el sexo femenino, pues nació como hombre con el nombre Bradley.