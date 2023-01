Ecuador insiste en que pareja secuestrada por ‘Guacho’ está en Colombia

“No hay la voluntad de entregarlos”, dijo el ministro del Interior, César Navas, al revelar que han sido infructuosos los esfuerzos por contactar a disidencia.

“Sí, se lo confirmo en este momento, están en el territorio colombiano”, reiteró el funcionario ecuatoriano sobre la localización de Katty Vanesa Velasco Pinargote y Oscar Efrén Villacís Gómez, secuestrados a mediados de abril por el frente Oliver Sinisterra, que está bajo el mando de Walter Artízala, alias ‘Guacho’.

“A ‘Guacho’ no lo estamos buscando hace una semana, lo queremos capturar desde meses atrás, Colombia tiene más de seis meses buscándolo”, agregó Navas.

Según el ministro ecuatoriano, "hemos tratado de tener contacto con los secuestradores, no ha existido otra comunicación, esto muestra que no hay la voluntad de entregarlos al igual que en el caso de los compatriotas de El Comercio", secuestrados en marzo y asesinados en cautiverio.



Según el alto jefe policial, se encontró la motocicleta en la que se movilizaban. Su secuestro se conoció el pasado martes, apenas cuatro días después de confirmarse el asesinato del equipo de prensa del diario El Comercio.



El alto funcionario pidió corresponsabilidad a Colombia en las investigaciones "ya que los secuestrados se encuentran en su territorio", aseveró.

"Se solicitó al vecino país que se intensifique la presencia policial y militar en la zona de frontera, así como lo realizamos nosotros con el personal de Policía Nacional y Fuerzas Armadas", añadió.

Navas aseguró que realizan "todos los esfuerzos con operaciones y cruce de información junto con Colombia para desarticular la organización liderada por alias 'Guacho'", disidente de las FARC y a quien se le atribuyen los dos secuestros y el asesinato del equipo de prensa.

"Entendamos que con la captura de alias 'Guacho' no termina el trabajo. Son cerca de 12 organizaciones que operan en esta zona", subrayó.

Al confirmar el pasado martes el secuestro de Velasco y Villacís, el titular del Ministerio del Interior presentó un video de la pareja, enviado por sus captores, en el que piden apoyo del Gobierno para su liberación.

La grabación -según Navas- llegó al Gobierno a través de un canal de comunicación abierto con alias ‘Guacho’.

