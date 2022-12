Ecuador reconoció que le cortó el internet a Julian Assange

Ecuador restringió el acceso a internet al creador de WikiLeaks, Julian Assange, refugiado en su embajada en Londres, tras el "impacto" en la campaña electoral de Estados Unidos causado por la revelación de vínculos entre el Partido Demócrata, de la candidata Hillary Clinton, y Wall Street.

Quito "en ejercicio de su derecho soberano, ha restringido temporalmente el acceso a parte de su sistema de comunicaciones en su Embajada en el Reino Unido", expresó la cancillería en un comunicado este martes. Vea también: ¿Quién dejó sin internet a Julian Assange?

Assange, de 45 años, está asilado en la legación ecuatoriana en Londres desde 2012 para evitar ser extraditado a Suecia, donde afronta una denuncia por una presunta violación cometida en 2010, que él niega. El supuesto delito expira en 2020.

"Esta restricción temporal no impide que la organización WikiLeaks lleve a cabo sus actividades periodísticas", agregó la cancillería.

Señaló que durante las últimas semanas WikiLeaks ha publicado una gran cantidad de documentos que tienen un "impacto" sobre la campaña electoral en Estados Unidos. "La decisión de hacer pública dicha información es exclusiva responsabilidad de la organización Wikileaks", anotó.

La cancillería enfatizó que Quito "respeta el principio de no intervención en los asuntos de otros países, no se inmiscuye en procesos electorales en curso ni apoya a un candidato en especial".

Indicó que "en ese sentido" decidió restringir el acceso a internet en la legación.

Asimismo, apuntó que Ecuador, consecuente con su tradición de defensa de los derechos humanos y especialmente con las personas víctimas de persecución política, reafirma el asilo concedido a Assange y reitera la "intención de salvaguardar su vida e integridad física hasta que pueda movilizarse a un lugar seguro".

"La política exterior del Ecuador responde exclusivamente a decisiones soberanas y no cede ante presiones de otros países", remarcó.

Más temprano, el Departamento de Estado estadounidense había desmentido acusaciones lanzadas por WikiLeaks de que el secretario de Estado, John Kerry, pidió a Ecuador cortar la conexión a internet de Assange en la embajada.

"Aunque WikiLeaks nos preocupa desde hace mucho tiempo, todo lo que lleve a pensar que el secretario de Estado Kerry o el Departamento de Estado estén implicados en el cierre (de la conexión a internet al fundador) de WikiLeaks es falso", manifestó el portavoz de la diplomacia estadounidense, John Kirby.

WikiLeaks acusó el lunes a un actor "estatal" de haber cortado el internet de Assange, una interrupción que la organización vinculó con recientes publicaciones sobre Clinton.

Luego acusó directamente a Kerry de haber intervenido, citando "múltiples fuentes estadounidenses".

Según un tuit de WikiLeaks, Kerry habría intervenido para impedir que Assange "hiciera públicos documentos de Clinton durante las negociaciones de paz entre Colombia y las Farc", sin dar otras precisiones.

El sábado, WikiLeaks publicó tres discursos de la candidata demócrata a la Casa Blanca que fueron financiados por el banco de inversiones Goldman Sachs, dejando al descubierto vínculos entre el Partido Demócrata y Wall Street.

El equipo de Clinton no ha refutado la autenticidad de los documentos, obtenidos de la cuenta de correo del jefe de campaña, John Podesta.

La aspirante presidencial acusó al gobierno ruso de estar detrás de las publicaciones, una tesis que comparte el gobierno estadounidense.

Assange rehúsa regresar a Suecia por miedo a ser extraditado a Estados Unidos, donde se le reprocha la publicación por parte de WikiLeaks en 2010 de 500.000 documentos clasificados sobre Irak y Afganistán, así como 250.000 comunicaciones diplomáticas, por lo que podría enfrentar una larga pena de prisión o ser condenado a muerte.

El lunes, Quito reiteró la vigencia del asilo otorgado al australiano y anotó que "ratificamos que la protección del Estado ecuatoriano seguirá mientras las circunstancias que motivaron la concesión de dicho asilo permanezcan".

La Fiscalía ecuatoriana indicó hace una semana que Assange pidió que diligencias a su cargo para que Suecia interrogue al creador de WikiLeaks en la embajada por la presunta violación, previstas en principio para el lunes, se postergaran para el 14 de noviembre.

Por disposición de un tribunal de apelación sueco se mantiene una orden de detención internacional contra Assange.