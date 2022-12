Ecuador retira a embajador en Lima envuelto en escándalo con dos peruanas

El Ministerio de Relaciones Exteriores, en un comunicado, anunció "la terminación de funciones del embajador del Ecuador en el Perú" y aclaró que esa decisión "se ha tomado ante la solicitud del propio embajador Riofrío".

El diplomático ecuatoriano mantuvo una discusión que terminó a golpes con una mujer y su hija en un supermercado limeño el pasado 21 de abril.

Cristina Castro, la denunciante, dijo que la discusión fue porque Riofrío se enojó cuando las atendieron a ellas primero y que por ello las insultó y habló mal de Perú, aunque admitió que fue su hija, mayor de edad, quien inició la pelea a golpes con un manotazo al embajador.

Tras el escándalo, Riofrío y León Olavarría fueron llamados a consultas por sus respectivos Gobiernos.

El Gobierno ecuatoriano defendió a Riofrío por considerar que fue el embajador el agredido e incluso el presidente del país, Rafael Correa, aseguró el pasado sábado que si él no volvía a su cargo en Lima, entonces, "con el dolor del alma", no recibiría al embajador peruano en Quito, Javier León Olavarría.

Paralelamente al anuncio de Ecuador sobre el retiro de Riofrío, el Gobierno peruano dijo que León Olavarría también dejaría la legación diplomática en la capital ecuatoriana para ocupar "en breve un alto cargo". La Cancillería ecuatoriana, en su comunicado, también señaló que Riofrío será destinado a otra embajada en el exterior que será anunciada oportunamente.

Además, indicó que se designará en los próximos días "al nuevo embajador que representará a nuestro país como jefe de misión ante la República del Perú".

"Con esta decisión el Ecuador reitera su voluntad de seguir trabajando intensamente por el continuo fortalecimiento de las excelentes relaciones bilaterales y por la unidad e integración suramericana, a fin de procurar el bienestar de nuestros pueblos, superando cualquier dificultad con fundamento en el diálogo constructivo", concluyó el comunicado.

En la mañana, el vicecanciller ecuatoriano, Marco Albuja, había expresado su esperanza de que esta misma semana se solucionara el incidente diplomático.

El Gobierno ecuatoriano, basado en videos y en un parte policial sobre el suceso, ha defendido a Riofrío por considerar que él fue el agredido y que actuó en legítima defensa.

Poco después, en su cuenta de Twitter, Correa insistía en que no permitiría "que un altercado en un supermercado afecte las extraordinarias relaciones entre Ecuador y Perú, pero tampoco permitiremos que se sacrifique la verdad".

Quito (Ecuador)