Ecuador suspende condición de garante en conversaciones con el ELN

Lenín Moreno pidió a la canciller informar a su par colombiana de la decisión, que se mantiene mientras esa guerrilla continúe cometiendo actos terroristas.

Moreno no especificó al momento si esta decisión implica que su país dejará de ser sede de las negociaciones de paz.

"He solicitado a la canciller del Ecuador que frene esas conversaciones y que frene nuestra condición de garante de ese proceso de paz, mientras el ELN no se comprometa a dejar de cumplir esas actividades terroristas", declaró Moreno a medios de comunicación.

El mandatario pareció endurecer su posición en medio de la ofensiva que enfrenta ese país en la frontera con Colombia por parte guerrilleros disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), acusados del secuestro y asesinato de un equipo de prensa del diario El Comercio de Quito.

La AFP intentó obtener precisiones en el equipo de Moreno sobre el alcance de sus dichos, pero no obtuvo respuesta.

Tampoco el gobierno de Colombia o el Ejército de Liberación Nacional (ELN) se han pronunciado al respecto.

Última guerrilla activa reconocida por el gobierno, el ELN intenta llegar a un acuerdo similar al que condujo al desarme y transformación de las FARC en partido político.