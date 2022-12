Ecuatorianos suprimen la reelección indefinida y cierran el paso a Rafael Correa

El 64% de los votos del plebiscito estuvieron a favor. El 63% también estuvo de acuerdo con reestructurar el órgano creado por el exgrobernante.

Minutos después de conocerse estos resultados preliminares, el presidente, convertido en principal enemigo de Correa, celebró desde el Palacio de Carondelet la "clara y contundente victoria que ha tenido el Sí" en las siete preguntas del referendo.

"La confrontación quedó atrás, es hora de volver a abrazarnos", expresó Moreno, quien sostiene que la consulta servirá para "profundizar la democracia".

Por su parte, Correa, que pierde la opción de regresar al poder en las presidenciales de 2021, felicitó sin embargo en un tuit a sus militantes, alegando que "ningún movimiento por sí solo puede lograr el 36% alcanzado, peor en tan poco tiempo y en lucha tan desigual".

"La lucha continúa. No podemos aceptar en un Estado de Derecho, tamaño rompimiento constitucional. ¡Hasta la victoria siempre!", agregó el exmandatario.

Los votantes también aprobaron por amplia mayoría derogar la ley aprobada por Correa para limitar la ganancia inmobiliaria e inhabilitar a los políticos condenados por corrupción.

Correa, que alega "persecución y hostigamiento" en su contra, acusa a Moreno de querer utilizar esta pregunta del referendo para inhabilitarle por la vía judicial.

El exmandatario está llamado por la Fiscalía a declarar el lunes por presuntas irregularidades en una millonaria venta de petróleo a China y Tailandia durante su administración.

Correa viene advirtiendo desde hace semanas que no descarta promover una Asamblea Constituyente con plenos poderes para eventualmente destituir a Moreno y redactar una nueva Carta Magna.

"Los que conocemos la historia ecuatoriana sabemos que la situación puede cambiar totalmente en dos meses", dijo en una entrevista este domingo antes de conocerse los resultados.

Estos resultados preliminares están basados en una muestra de 780.000 votos, sobre los más de 13 millones votantes. Los resultados definitivos no se esperan hasta cerca de la medianoche.