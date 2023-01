EE. UU. anuncia restricciones de visados para docenas de aliados de Maduro

Elliott Abrams, enviado especial para Venezuela, dijo que no podrán entrar a territorio estadounidense. Más temprano se anunciaron sanciones contra militares.

En una rueda de prensa en el Departamento de Estado de EE. UU., Abrams explicó que las nuevas restricciones afectarán al "círculo cercano" de Maduro, pero rechazó detallar quiénes son las personas afectadas y cuál es el número exacto de sancionados debido a normativas internas del Gobierno.

Abrams indicó que esas restricciones de visados se suman a las que ya había impuesto anteriormente Washington a funcionarios venezolanos.

Se trata de "docenas más y continuamos vigilando de cerca a los socios de Maduro, quienes junto a sus familias tienen visados para EE. UU. Es un proceso que está en curso", dijo Abrams, quien añadió que algunos de los afectados pueden encontrarse en territorio estadounidense.

Cuando la prensa le pidió más detalles, el diplomático contestó: "No puedo revelar mucho más sobre los visados, me han dicho los abogados que debido a las normas simplemente no puedo hacer eso, se trata de información confidencial de visados. Estaré encantado de hacerlo (público) si me permiten".

Sanción a militares

En su discurso, Abrams aseguró que EE. UU. seguirá adoptando "las acciones apropiadas" contra Maduro y mencionó las sanciones impuestas este viernes contra seis miembros de las fuerzas seguridad venezolanas, a los que Washington acusa de "obstruir" la entrada de la ayuda humanitaria que la oposición quería introducir el sábado pasado en Venezuela.

Además, Abrams detalló que su Gobierno está en conversaciones con los líderes de las naciones que no han reconocido como presidente legítimo de Venezuela a Juan Guaidó, el líder de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) que el 23 de enero se proclamó jefe de Estado invocando la Constitución venezolana.

Para viajar a EE. UU., los venezolanos tienen que solicitar un visado precisando el motivo de su visita, es decir, de si viajan por negocios, turismo o para recibir un tratamiento médico.

La restricción de visados es una forma de sanción que el Ejecutivo estadounidense suele aplicar a los funcionarios de aquellos Gobiernos con los que tiene algún conflicto para presionarlos directamente al negarles a ellos y sus familiares la posibilidad de viajar a Estados Unidos.

