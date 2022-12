EE. UU. dice que permitió sobrevuelo del avión de Maduro

"Aunque la petición no fue presentada adecuadamente, las autoridades estadounidenses trabajaron con funcionarios venezolanos en la embajada de Venezuela para resolver el problema", añadió un portavoz del Departamento de Estado.

"Las autoridades estadounidenses hicieron un esfuerzo extraordinario para trabajar con las autoridades competentes a fin de conceder la aprobación del vuelo en cuestión de horas. Como resultado, hemos sido capaces de comunicar a las autoridades venezolanas la noche pasada que el permiso fue concedido", agregó.

El canciller de Venezuela, Elías Jaua, denunció el jueves que EE.UU. había negado el permiso pertinente para que el avión en el que viaja Maduro a China sobrevuele su espacio aéreo, específicamente sobre el territorio de Puerto Rico.

"Hemos recibido la información por parte de autoridades norteamericanas de que se nos ha negado el sobrevuelo por espacio aéreo norteamericano, denunciamos esto como una agresión más del imperialismo norteamericano contra el Gobierno de la República Bolivariana", dijo el canciller.

Sin embargo, el Departamento de Estado explicó este viernes que el Gobierno de Venezuela hizo una solicitud de autorización diplomática con una antelación de un día, cuando se requiere que estos trámites empiecen a hacerse tres días antes.

"Además, el avión en cuestión no era un avión de Estado, que se requiere para una autorización diplomática. Asesoramos a Venezuela sobre el camino correcto para obtener la autorización y notificamos a sus autoridades la noche pasada que el permiso fue concedido", explicó el portavoz.

En una rueda de prensa convocada inmediatamente después de conocerse la denuncia de Venezuela en la noche del jueves, el presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció que iba a proponer a los presidentes de la ALBA que no acudan a la Asamblea General de la ONU que tendrá lugar la semana próxima, en Nueva York, en protesta por lo ocurrido.

Además, Morales también pidió que la Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe) se reúna de urgencia, y adelantó que en ese encuentro pedirá "el retiro inmediato" de los embajadores estadounidenses en los países que forman parte de ese organismo.