EE. UU. evita reconocer a Maduro e insiste en recuento de votos

Kerry insistió en que "debe haber un recuento" de votos en Venezuela.

El Gobierno estadounidense aún no ha decidido si reconocerá o no a Nicolás Maduro como presidente electo, según indicó el secretario de Estado, quien se pronunció por primera vez sobre las elecciones venezolanas en una audiencia en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

"Debe haber un recuento", aseguró Kerry y advirtió además de que, si Estados Unidos comprueba que hubo "enormes irregularidades" en el proceso electoral, como denuncia la oposición, hará "preguntas serias al respecto".

El titular de Exteriores de Estados Unidos consideró "muy dudoso" que su país envíe una delegación a la toma de posesión de Maduro, prevista para este viernes, dadas las "circunstancias debatibles" en las que se produce.

Kerry aseguró que "originalmente, Maduro dijo que apoyaba la idea del recuento", y más tarde el Consejo Nacional Electoral (CNE) decidió proclamarle ganador de los comicios.

"Otros países y la OEA (Organización de Estados Americanos) han pedido también un recuento, así que veremos qué ocurre", señaló.

Maduro se impuso por 272.865 votos de ventaja sobre el candidato opositor, Henrique Capriles, en las elecciones del domingo, con un respaldo del 50,78 %, 1,83 puntos porcentuales más que su rival, que logró un 48,95 %.

La congresista republicana Ileana Ros-Lehtinen urgió a Kerry en la audiencia a no legitimar "las destructivas y corruptas políticas de alguien fiel al chavismo", en referencia a Maduro.

"Estados Unidos no debe reconocer (a Maduro) hasta que se complete un recuento y una auditoría completos y transparentes", señaló la legisladora de origen cubano.