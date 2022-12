EE. UU. había pedido en extradición a ‘el Chapo’ dos semanas antes de su fuga

El gobierno de México aseguró que el gobierno de Estados Unidos pidió la extradición del capo de las drogas Joaquín "El Chapo" Guzmán escasas dos semanas y media antes de que se fugara de una prisión de máxima seguridad.

La procuradora general de la República, Arely Gómez, informó en privado a una comisión de legisladores la noche del jueves que el 25 de junio recibió la petición formal de Estados Unidos, a través de la cancillería, para extraditar al líder del cartel de Sinaloa para procesarlo por narcotráfico.

Guzmán se escapó el 11 de julio por un túnel de 1,5 kilómetros construido hasta su celda en el Altiplano, considerado hasta ahora la prisión más segura del país.

En un comunicado, la oficina de Gómez informó que la procuradora solicitó revisar la petición y de considerarla procedente, la enviaría a un juzgado para su análisis.

La procuradora y otros miembros del gabinete de seguridad comparecieron la noche del jueves a una sesión privada de una comisión bicameral creada por la Ley de Seguridad Nacional y que debe investigar la fuga de "El Chapo", quien había sido recapturado en 2014 tras una primera fuga de otro penal de máxima seguridad en 2001.

Tras la comparecencia de Gómez y otros funcionarios, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo a la prensa que la alerta de fuga se dio de inmediato cuando Guzmán ya no se vio en la cámara de seguridad, aunque refirió que todavía pasaron 18 minutos hasta que los custodios llegaron a la celda y corroboraron que se había escapado.

Sin embargo, dos legisladoras que el miércoles hicieron un recorrido por el penal dijeron a la AP el jueves que tanto un alto funcionario como el personal de monitoreo de las cámaras les dijeron que la alerta de la fuga se hizo de 18 a 20 minutos después de que Guzmán dejara de aparecer en el monitor que vigilaba su celda.

México mantiene una cacería de "El Chapo" y ha desplegado a 10.000 policías en el país, además que distribuyó 100.000 fotografías del narcotraficante en casetas de los peajes de las carreteras.

El anterior procurador, Jesús Murillo Karam, dijo a The Associated Press a principios de este año que Estados Unidos podría tener a Guzmán después de que pagara sus crímenes en México.

"Yo puedo aceptar la extradición, pero en el momento que yo diga", dijo. "`El Chapo' se tiene que quedar aquí a cumplir su condena y después lo extradito. Unos 300,400 años después, falta mucho".

Aunque el gobierno apruebe un pedido de extradición, el proceso puede tardar años por las apelaciones a las que tiene derecho una persona solicitada por un país extranjero.