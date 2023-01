EE. UU. investigará prácticas comerciales de grandes plataformas en línea

Departamento de Justicia busca establecer si han "sofocado" la innovación o reducido la competencia. Apple, Facebook y Google, en la mira.

El anuncio del departamento de Justicia da señales de una amplia investigación a grandes firmas tecnológicas que dominan segmentos clave del mercado como las búsquedas en la web, redes sociales y comercio electrónico.

El comunicado no menciona compañías específicas pero pareció referirse a Facebook, Google y Amazon, que dominan áreas fundamentales de la economía digital.

Apple también podría estar en la línea de fuego ya que, aunque principalmente vende iPhones y otros dispositivos electrónicos, gestiona una tienda en línea, la App Store.

La investigación apuntará a saber "si, y en qué medida, las principales plataformas en línea ganaron poder en el mercado y desarrollan prácticas que han reducido la competencia, sofocado la innovación o de qué otra manera perjudicaron a los consumidores", dice un comunicado del departamento de Justicia.

Los grandes de la tecnología están bajo intenso escrutinio de políticos y reguladores estadounidenses que piden reducir su poder y que apliquen una política de privacidad más severa a los datos personales de los usuarios e impongan normas que moderen los contenidos.

La comisión judicial de la Cámara de Representantes anunció, a principios de junio, la apertura de una investigación sobre "la competencia en el mercado digital", afirmando que "un pequeño número de plataformas dominantes y no reguladas" tenía "un poder extraordinario en el comercio, la comunicación y la información en línea".

Por ejemplo, se sospecha que, en los resultados de los motores de búsqueda, Google favorece sus propios servicios en detrimento de sus rivales.

Temor de consumidores

El propósito de la investigación anunciada este martes es "evaluar las condiciones de la competencia" en plataformas en línea y "garantizar que los estadounidenses tengan la opción de competir", dijo el comunicado.

Las autoridades quieren "tener en cuenta los temores generalizados de los consumidores, las empresas y los empresarios" que han "expresado su preocupación por los servicios de búsqueda, las redes sociales y las plataformas de comercio electrónico".

Google, que ha sido investigada por Bruselas por prácticas comerciales perjudiciales a la competencia, probablemente deberá afrontar una pesada multa de Estados Unidos por no proteger a los niños de contenidos dañinos en YouTube.

Amazon en tanto se ha colocado en la mira por su impresionante dominio del comercio en línea. La Unión Europea investiga si Amazon ha hecho un uso inapropiado de los datos de sus firmas asociadas.

Los reguladores estadounidenses tienen el poder de no solo imponer multas salvajes por el incumplimiento de las reglas de competencia, sino también de forzar cambios "estructurales", incluidas escisiones.

Sin embargo, Patrick Moorhead, de Moor Insights & Strategy, dijo que el desmembramiento de grupos empresariales demandado por algunos congresistas es improbable.

"No creo que Estados Unidos tenga deseos de desmembrar esas firmas porque es mayor su miedo a que las tecnológicas chinas sigan creciendo", dijo.

Apple y Twitter prefirieron no comentar sobre la investigación.

Google por su parte remitió al testimonio la semana pasada ante el Congreso de su director de políticas económicas, Adam Cohen, donde aseguró que el motor de búsqueda había "ayudado a bajar los precios y aumentar las opciones para los consumidores y comerciales en Estados Unidos y el mundo".

Las empresas podrán responder a estas acusaciones con motivo de la publicación de sus resultados trimestrales, el miércoles en el caso de Facebook y el jueves Amazon y Alphabet, casa matriz de Google.