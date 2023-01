EE. UU. mantiene recompensa de 5 millones de dólares por Timochenko e Iván Márquez

El gobierno Trump aún cataloga a las FARC como grupo terrorista. También ofrecen altas sumas por Carlos Lozada y otra decena de exjefes guerrilleros.

Washington señala que la permanencia de estos líderes de las disueltas FARC en el listado no se debe interpretar como que Estados Unidos no apoya los acuerdos de paz.

La lista de las recompensas la encabeza Rodrigo Londoño, mejor conocido como ‘Timochenko’, por quien el Departamento de Estado ofrece cinco millones de dólares.

La misma cifra también la ofrece por Luciano Marín, alias ‘Iván Márquez’, que según el diario The Wall Street Journal y la cadena Univision, estaría siendo investigado en Estados Unidos por delitos de narcotráfico cometidos posterior a la firma de los acuerdos.

Vea aquí:

“Esto ya es el colmo”: Iván Márquez tras artículo que supuestamente... Para la justicia norteamericana, Márquez “fijó las políticas de las FARC sobre la dirección y el control de (I) la producción, manufactura, y distribución de cientos de toneladas de cocaína a Estados Unidos y el mundo; (II) los ‘impuestos a las drogas en Colombia para recaudar fondos para las FARC; y (III) el homicidio de centenares de personas que violaron o interfirieron las políticas de narcotráfico de las FARC."

El Gobierno de Estados Unidos, tanto durante la presidencia de Barack Obama como la de Donald Trump, siempre dejó claro que llevarían ante la justicia a aquellos que cometieron delitos contra los intereses o ciudadanos norteamericanos, específicamente por narcotráfico.

“No es ninguna sorpresa que miembros de las FARC, acusados de delitos de narcotráfico, permanezcan en la lista de los más buscados por la justicia de Estados Unidos”, dijo Michael Camillero, cercano al exsecretario de Estado Jhon Kerry.

“Tampoco me parece que necesariamente refleja una falta de apoyo por parte de Washington a la implementación de los acuerdos”, puntualizó.