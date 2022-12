EE. UU. no abordará tema Venezuela en Cumbre de Las Américas

La Cumbre de Las Américas se realizará la próxima semana en Panamá.

"No veo razón alguna para hablar sobre un país específico", dijo Jacobson durante una conferencia que ofreció en Brookings Institution.

El embajador venezolano en Panamá Jorge Luis Durán Centeno dijo que el presidente Nicolás Maduro planea entregar durante la cumbre firmas de personas opuestas al decreto de la Casa Blanca que declara a Venezuela una amenaza extraordinaria a la seguridad nacional estadounidense.

Jacobson expresó su decepción porque más gobiernos latinoamericanos no ayudaron a Washington a aclarar que las sanciones no están dirigidas contra el gobierno ni la economía venezolana, pero también dijo que incluso naciones aliadas de la región a las que no identificó le comunicaron en privado su completo desacuerdo a sanciones unilaterales.

Aunque admitió la existencia de ese malestar por el caso venezolano, Jacobson aseguró que Estados Unidos llegará a la cumbre con menos discrepancias en temas fundamentales que en la edición previa en Cartagena, cuando los líderes de la región expresaron su desagrado mayoritario a las políticas antinarcóticos y a la exclusión de Cuba en cumbres futuras.

Jacobson señaló que el presidente Barak Obama hasta el momento solo prevé reunirse por separado con su colega panameño Carlos Varela, y dio por sentado que interactuará con el mandatario Raúl Castro aunque dijo no tener detalles. Cuba asiste por primera vez a la cumbre.

"Es útil que haya ese contacto, para que podamos lograr metas, abrir embajadas y avanzar", agregó la funcionaria, quien encabeza la delegación estadounidense que negocia desde enero la normalización de relaciones diplomáticas con La Habana, suspendidas hace medio siglo.