EE. UU. no reconoce “posesión ilegítima” de Maduro y dice que aumentará presión sobre su régimen

Calificó el gobierno venezolano como una dictadura corrupta y expresó su apoyo “a la democrática Asamblea Nacional”.

“Estados Unidos no reconocerá la toma de posesión ilegítima de la dictadura de (Nicolás) Maduro”, dijo el consejero de seguridad nacional, John Bolton.

“Seguiremos aumentando la presión sobre el régimen corrupto, apoyando a la democrática Asamblea Nacional (Parlamento) y pidiendo democracia y libertad en Venezuela", escribió Bolton en Twitter.

Maduro, que ganó el 20 de mayo unos comicios boicoteados por la oposición, comienza un nuevo mandato de seis años al frente del país.

La Unión Europea y los países del Grupo de Lima, que incluye desde 2017 a países de América Latina y Canadá, anunciaron también que no reconocerán el segundo mandato del presidente venezolano.

Washington ya anunció nuevas sanciones financieras contra personalidades y empresas en Venezuela.

El mandatario venezolano, de 56 años, fue investido ante el Tribunal Supremo Electoral (TSJ) y no ante el Parlamento, la única institución en manos de la oposición.

