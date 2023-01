EE. UU. ofrece una exención de sanciones a los militares que rompan con Maduro

El asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, señaló que quienes reconozcan al presidente interino, Juan Guaidó, estarían eximidos de sanciones.

El asesor de seguridad nacional de la administración Trump, John Bolton, extendió hoy un ramo de olivo a las fuerzas armadas de Venezuela.

“Estados unidos está dispuesto a eximir de sanciones a todo militar de alto rango de Venezuela que defienda la democracia y reconozca al gobierno constitucional del presidente Juan Guaidó. De no hacerlo, se quedarán por fuera del circulo financiero internacional. ¡Tomen la decisión correcta!”, señaló.

Lo hizo horas después de su encuentro en la Casa Blanca con el canciller Carlos Holmes Trujillo, que lanzó una nueva advertencia al régimen de Nicolás Maduro si no permite el ingreso de la ayuda humanitaria.

“Estaría cometiendo un crimen contra su población, estaría demostrando otra vez la naturaleza usurpadora y dictatorial de ese régimen y mediante la comisión de semejante delito le estaría dando más razón a todos los países que se están uniendo para efecto de pedirle a la Corte Penal Internacional que investigue a Maduro”, indicó el canciller.

La administración Trump confía en que si las fuerzas militares aceptan las condiciones para ser exentos de ingresar a la lista Clinton u otro tipo de sanciones, Maduro no tendrá más remedio que apartarse del poder.