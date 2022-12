EE. UU. probó con éxito dron contra talibanes en Afganistán

El MQ-9 Reaper dejó caer 500 ráfagas de munición sobre un edificio ocupado por terroristas. Insurgentes llamaron al Gobierno Trump a dialogar.

El aparato también cumple labores de vigilancia y apoyo de misiones de la Fuerza Aérea.

Los talibanes afganos exhortaron este martes a Estados Unidos a "dialogar directamente" con sus representantes en Catar, la víspera de una conferencia regional de paz en Kabul.

Es la primera vez en más de dos años que los insurgentes se muestran dispuestos a participar en negociaciones para poner fin a un conflicto iniciado en 2001.

"La oficina política del Emirato islámico de Afganistán (denominación oficial del movimiento talibán) llama a los responsables estadounidenses a dialogar directamente con vistas a una solución pacífica al problema afgano", escriben en su página web los talibanes, con representación en Doha desde 2013.

Los talibanes rechazan oficialmente participar en negociaciones de paz desde marzo de 2016 y piden "poner fin a la ocupación extranjera" en Afganistán.

Kabul acoge este miércoles la segunda conferencia del Proceso de Kabul, que reúne a los representantes de 25 países de la región, entre ellos India y Pakistán, este último acusado de apoyar a los insurgentes, así como Estados Unidos y "tres organizaciones internacionales, incluida la ONU", según el ministerio de Relaciones Exteriores.

"Hablarán de los mecanismos de paz y la lucha contra el terrorismo", informó el portavoz del Ministerio, Ahmad Shekib Mustaghni. El presidente afgano Ashraf Ghani dijo que se anunciaría un "plan de paz".

La primera reunión fue en junio pasado, sin resultados tangibles.

Los talibanes no mencionan la conferencia, en la que no participan, y proponen tratar directamente con los estadounidenses, ignorando al gobierno afgano, al que tachan de "títere".

"Si los estadounidenses aceptaran las exigencias legítimas del pueblo afgano y expusieran sus propias demandas y preocupaciones a través de un canal pacífico, esto ayudaría a hallar una solución", escriben.

Los talibanes transmitieron recientemente una carta abierta al "pueblo estadounidense y al Congreso". "La guerra no es nuestra elección, pero nos la imponen", dicen, al tiempo que reclaman una solución pacífica.

Este martes en su página web afirmaron que "las estrategias militares probadas desde hace 17 años no harán más que intensificar y prolongar la guerra. Y a nadie le conviene".

