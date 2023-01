“EE. UU. se arrepentirá muy pronto si abandona el acuerdo nuclear”: presidente de Irán a Trump

Así lo anunció Hasan Rohaní, quien afirmó que, sin importar las tendencias políticas, todos están unidos y el mandatario estadounidense debe saberlo.

"Tenemos planes para cada decisión de Trump. Si EE. UU, se retira del JCPOA (siglas en inglés del acuerdo nuclea firmado en 2015) muy pronto tendrá un arrepentimiento histórico", afirmó Rohaní en un discurso, recogido en la web oficial de la Presidencia.

El mandatario iraní subrayó que su país no negociará sus "armas defensivas con nadie" y seguirá combatiendo el terrorismo "en cualquier parte de la región".

"Produciremos y almacenaremos misiles y armas en cualquier medida que sea necesario, a nadie le importa la decisión que tome el pueblo de Irán (respecto a este tema)", aseveró.

Trump amenazó en enero pasado con abandonar el acuerdo nuclear, si no se imponen más restricciones a Teherán, y debe anunciar una decisión al respecto el próximo 12 de mayo.

Junto con su homólogo francés, Emmanuel Macron, abrió la puerta a negociar un nuevo pacto multilateral con Irán para limitar el sistema de misiles balísticos de Teherán y su influencia en la región.

El JCPOA, firmado entre Irán y el Grupo 5+1 (EE. UU., Rusia, China, Francia y Reino Unido, más Alemania), limita el programa atómico de Teherán a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales, pero no incluye ninguna referencia a las armas convencionales o a la política exterior de la República Islámica.

Rohaní denunció que Estados Unidos ha realizado durante los últimos cuatro años "algunos sabotajes" contra Irán, pero -continuó- nunca ha tenido éxito y está vez "nuevamente cometerá un error".

Respecto a los planes de Teherán si Washington se retira del pacto nuclear, el mandatario señaló que ya se han dado "las órdenes necesarias" a la Organización de la Energía Atómica de Irán, que ha asegurado que puede poner de nuevo en marcha su programa atómico.

"Trump dice continuamente que el JCPOA está a favor de Irán y en detrimento de Estados Unidos, y que Irán nos ha engañado, pero eso no es así, nosotros no hemos engañado a nadie", aseguró Rohaní.

El presidente iraní indicó que, "a pesar de que los estadounidenses no cumplieron con su compromiso en todas las etapas", Irán sí se ha mantenido fiel a sus obligaciones.

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) ha ratificado en una decena de ocasiones que Teherán está cumpliendo con sus compromisos con el acuerdo nuclear.

Sin embargo, el lunes pasado, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, reveló una serie de documentos que, según él, prueban que Irán tiene un programa nuclear secreto.