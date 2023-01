“EE. UU. toma el camino de una escalada de tensiones militares”: Rusia

Moscú condenó la prueba de un misil de medio alcance, que se realizó frente a la costa de California.

Menos de un mes después de la muerte del fin del tratado de desarme INF, que abole el uso -por parte de Rusia y de Estados Unidos- de misiles terrestres de un alcance de 500 a 5.500 kilómetros, la carrera armamentística parece haberse relanzado entre los dos rivales de la Guerra Fría.

La prueba estadounidense, realizada con éxito, se llevó a cabo desde la isla de San Nicolás, frente a la costa de California, a las 14H30 hora local (21H30 GMT), según el Pentágono, que precisó que se trata de una "variante de un misil de crucero de ataque tierra-tierra Tomahawk".

Imágenes publicadas por el ejército estadounidense muestran el misil disparado desde un sistema de lanzamiento vertical Mark 41.

"Lamentamos todo esto. Estados Unidos toma de manera flagrante el camino de una escalada de tensiones militares, pero no cederemos a la provocación", reaccionó el martes el viceministro ruso de Relaciones Exteriores, Serguéi Riabkov.

Según Riabkov, el "plazo sumamente ajustado" que necesitó Estados Unidos para realizar con éxito esta prueba demuestra que Washington se había preparado para el fin del INF firmado entre ambos países.

Para el alto diplomático el uso del Tomahawk y del Mark 41 significa que "estos sistemas serán utilizados para el lanzamiento no solo de misiles interceptores, sino también de misiles de crucero", que cuentan con largo alcance.

“Evitar el caos”

Rusia y Estados Unidos certificaron a inicios de agosto el abandono del tratado sobre las armas nucleares de medio alcance (INF), cuya firma a finales de la Guerra Fría en 1987 puso fin a la crisis de los misiles europeos desencadenada por el despliegue en Europa de los SS-20 soviéticos con ojivas nucleares.

El presidente estadounidense, Donald Trump, denunció el tratado el 1 de febrero, y Moscú hizo lo mismo al día siguiente, ya que ambos países se acusan mutuamente de violar este texto.

Los estadounidenses cuestionan especialmente el misil ruso 9M729 de un alcance, según ellos, de 1.500 km, lo que Moscú desmiente, insistiendo en el hecho de que su nuevo misil tiene un alcance máximo de "480 km".

Estados Unidos despliega desde hace tiempo misiles de crucero de medio alcance a bordo de barcos de guerra, y generalmente son disparados desde sistemas Mark 41.

Lo que es nuevo en la prueba del domingo es que el sistema de lanzamiento estaba instalado en tierra. El misil es convencional, pero cualquier misil puede posteriormente equiparse con una ojiva nuclear.

El presidente ruso, Vladimir Putin, de visita en Francia el lunes, reiteró que Moscú no desplegaría nuevos misiles mientras que Washington no lo haga.

Durante una rueda de prensa con su homólogo francés, Emmanuel Macron, acusó a los estadounidenses de no "escuchar" a Moscú. "A los europeos les conviene escucharnos y reaccionar", lanzó.

A principios de agosto, Putin ya solicitó a Washington un "diálogo serio" sobre el desarme para "evitar el caos". Propuso una moratoria sobre el despliegue de las armas nucleares prohibidas por el tratado INF.

Ahora solo queda en vigor un acuerdo nuclear entre ambos países: el tratado START, que mantiene los arsenales nucleares de los dos países por debajo del nivel de la Guerra Fría y que vence en 2021.