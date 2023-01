EE. UU. y China, en una batalla comercial tras aranceles anunciados por Pekín

El gobierno de Xi Jinping decidió “devolver el favor y castigar” al presidente Trump por imponer los elevados impuestos a algunos productos.

Ante esto, el director general de la Organización Mundial de Comercio (OMC), Roberto Acevedo pidió "moderación y un diálogo urgente," y aseguró que "perturbar el flujo comercial puede poner el peligro la economía mundial".

Por su parte, el ministro chino de Comercio, Zhong Shan, advirtió que "China no teme en absoluto una guerra comercial" y añadió que "si se inicia una guerra económica, el país luchará hasta el fin para defender sus intereses legítimos con todas las medidas necesarias", había apuntado el pasado jueves la embajada china en Washington.

Entre tanto, Donald Trump ordenó elaborar en 15 días una lista de productos chinos cuya importación a Estados Unidos pasará a ser objeto de pesados aranceles.

El mandatario estadounidense denunció "la agresión económica de China" y anunció medidas punitivas contra la importación de productos chinos por valor de hasta "60.000 millones de dólares" para poner coto a la, según él, competencia desleal de Pekín y el robo de la propiedad intelectual. Anteriormente, sus asesores económicos habían hecho alusión a "unos 50.000 millones" de dólares.

Puede leer: Trump impone elevados aranceles al hierro y aluminio y países temen una guerra comercial

Washington alega que empresas estadounidenses son forzadas a repasar tecnología, patentes y propiedad intelectual para operar en China, y ello constituye "competencia desleal" que motiva la adopción de medidas comerciales.

El gigante asiático respondió el viernes con una lista de 128 productos, o líneas arancelarias, sobre los que aplicará tasas de aduana del 15% o del 25% si las negociaciones con Washington no llegan a buen puerto.

Las represalias chinas parecen moderadas: los productos que afectados equivaldrían a 3.000 millones de dólares en exportaciones a China el año pasado, esto es, apenas el 2% del total de las exportaciones de Estados Unidos hacia ese país en 2017 (154.000 millones, según las aduanas chinas).

Productos como frutas, vino, etanol, ginseng o tubos de acero sin soldar podrían ser gravados con un arancel del 15%, mientras que el de la carne de cerdo o el aluminio reciclado sería de un 25%.

La lista no incluye, sin embargo, la soja, que Estados Unidos exportó a China por valor de 14.000 millones de dólares el año pasado.