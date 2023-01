EE. UU. y Rusia preparan otro pulso en Consejo de Seguridad de la ONU por Venezuela

Gobierno de Putin informó que alista un proyecto de resolución "conciliadora", pero no hace un llamado a elecciones ni a la apertura de un canal humanitario.

Estas dos han sido condiciones explícitas de las Naciones Unidas.

Según la cancillería rusa, su propuesta puede ser la base para el consenso, pero no reveló detalles ni la fecha en que sería presentada en la sede del organismo en Nueva York.

Rusia, junto con China y Turquía, rechaza el llamamiento de Europa y de EE. UU. para que Maduro convoque elecciones.

Mientras tanto, una delegación de la oposición venezolana está en Roma en busca de que Italia reconozca a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela.

"El objetivo es tener elecciones libres, democráticas, transparentes y pacíficas tan pronto como sea posible. No me corresponde a mí decidir quién es o no el presidente de Venezuela; pero considero que es mi deber reunirme con una delegación del Parlamento venezolano, que es la única organización legítimamente en el poder en este momento ya que el presunto presidente Maduro no es reconocido como presidente por la comunidad internacional”, indicó Matteo Salvini, ministro del Interior de Italia.

La delegación también se reunió con funcionarios en el Vaticano. La Santa Sede les pidió buscar una solución "justa y pacífica" a la crisis venezolana.

Vea más:

Maduro dice que dará misiles antiaéreos a ciudadanos para que Venezuela sea “inexpugnable”