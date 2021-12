Efemérides del 2 de diciembre: ¿qué pasó en la historia un día como hoy?

Efemérides de hoy: un 2 de diciembre, pero de 1993, murió el narcotraficante Pablo Escobar, conocido por ser el fundador y máximo líder del Cartel de Medellín. Un día después de su cumpleaños número 44, el criminal fue acorralado por la Fuerza Pública en una de sus casas donde se escondía, ubicada en el barrio Los Olivos de capital antioqueña.

Escobar intentó escapar por el tejado de su residencia, no obstante, recibió un impacto en el corazón que finalmente acabó con su vida. Antes de que la policía lo matara a tiros, el capo compró animales exóticos para vivir en su rancho, incluidos flamencos, jirafas, cebras y canguros.

En 1981, nace la princesa del pop Britney Spears . La cantante, bailarina, compositora, diseñadora de modas, actriz y empresaria inició su carrera desde niña en el programa de Disney 'The All New Mickey Mouse Club' (El Nuevo Club de Mickey Mouse en español).

Britney Spears es famosa por varios de sus sencillos como 'Baby One More Time' y 'Oops!... I Did It Again'.

Por 13 años, la artista estuvo bajo una tutela impuesta por su padre en la que él controlaba su vida personal y profesional. Sin embargo, durante el mes de noviembre, la cantante fue libre de este acuerdo.

Hoy es el día 335 del año 2021 y un dato no menos importante con el horóscopo de este jueves: las personas nacidas un 2 de diciembre son de signo Sagitario.

Publicidad

Otras efemérides de hoy 2 de diciembre

1804.- Napoleón Bonaparte es consagrado en la catedral de París emperador por el Papa Pío VII .

1805.- Tropas francesas derrotan a las aliadas de Austria y Rusia en Austerlitz, una de las más brillantes victorias de Napoleón.

1811.- El general republicano José Carrera se convierte en dictador de Chile.

1823.- El presidente estadounidense James Monroe pronuncia la famosa frase "América para los americanos" durante un mensaje dirigido al Congreso.

1852.- Un golpe de Estado en Francia permite a Carlos Luis Bonaparte, presidente de la República, convertirse en el emperador Napoleón III.

1873.- Guerra de Cuba. Derrota de las tropas españolas por las nativas, acaudilladas por Máximo Gómez, en Palo Seco.

1903.- El Congreso español aprueba la ley de descanso dominical.

1913.- Inaugurado en Buenos Aires el servicio de tranvías subterráneos.

1942.- El físico italiano Enrico Fermi, premio Nobel de Física 1938, monta la primera pila atómica de uranio.

1949.- Naciones Unidas aprueba el Convenio para la represión de la trata de personas y la explotación ajena. En conmemoración, desde 1985 la Unesco declara el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud.

1954.- El Senado de EEUU destituye al senador Mc Carthy, artífice de la "caza de brujas".

1956.- El navío "Granma" llega a las costas de Cuba con 82 revolucionarios cubanos dispuestos a derrocar al dictador Fulgencio Batista.

1961.- Fidel Castro proclama su filiación marxista leninista públicamente, en la Universidad de La Habana.

1971.- Se constituye la Federación de Emiratos Árabes, formada por seis emiratos del Golfo Pérsico.

1975.- El presidente de EE.UU., Gerald Ford, visita China y se entrevista con Mao Tse Tung.

1979.- La embajada de EE.UU. en Libia es asaltada, incendiada y saqueada por manifestantes.

1982.- El doctor De Bries realiza la primera implantación mundial de un corazón artificial permanente en el estado de Utah (EE.UU).

1997.- Aprobada en Bruselas la nueva estructura militar de la OTAN por los 16 miembros de la Organización.

1999.- Isabel II de Inglaterra ratifica la transferencia de poderes al nuevo gobierno norirlandés, lo que da inicio a la autonomía para la provincia.

2001.- Enron, la mayor compañía estadounidense de energía, se declara en banca rota, la segunda más grave de EE.UU. hasta entonces tras la caída de la petrolera Texaco en 1989.

2002.- Argentina pone fin al "corralito" financiero, que impedía la libre disponibilidad del dinero depositado en cuentas corrientes.

2008.- El Tribunal Constitucional de Tailandia disuelve los tres partidos de la coalición gubernamental por fraude electoral e incapacita a sus dirigentes durante cinco años para ejercer funciones públicas.

2012.- Los principales partidos políticos mexicanos firman el "Pacto por México" para impulsar las reformas políticas pendientes del país.

2015.- La Cámara de Diputados de Brasil autoriza la apertura de un juicio político contra la presidenta, Dilma Rousseff, tras considerar procedente una acusación a la mandataria por irregularidades fiscales ocurridas en 2015.

2016.- Mercosur suspende a Venezuela como país miembro.

2017.- El papa Francisco finaliza viaje a Birmania y Bangladesh, donde finalmente se reunió y pronunció el nombre "rohinyá" de la minoría étnica perseguida.

2019.- Arrestan a César Emilio Peralta, alias "César el Abusador", el mayor narcotraficante de la República Dominicana.

2020.- Fallece el expresidente francés Valéry Giscard d'Estaing, a los 94 años de edad, que gobernó Francia entre 1974 y 1981.

Nacimientos del 2 de diciembre



1825.- Pedro II, último emperador de Brasil.

1905.- Osvaldo Pugliese, músico argentino.

1923.- María Callas, soprano estadounidense de origen griego.

1921.- Lola Gaos, actriz española.

1924.- Alexander Haig, militar y político estadounidense.

1944.- Ibrahim Rugova, político de Kosovo.

1946.- Gianni Versace, diseñador italiano.

1968.- Lucy Alexis Liu Yu, actriz estadounidense.

1973.- Mónica Seles, tenista serbia de nacionalidad estadounidense.

Fallecimientos del 2 de diciembre