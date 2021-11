Efemérides del 26 de noviembre: ¿qué pasó en la historia en un día como hoy?

Efemérides de hoy: un 26 de noviembre, pero de 2002, fallece el cantautor cubano Fernando Borrego Linares, más conocido como Polo Montañez. Pese a su ausencia sigue siendo recordado a través de canciones como 'Un montón de estrellas, 'Si se enamora de mí' y 'La última canción'.

En 1865, se publica 'Alicia en el País de las Maravillas', libro del escritor británico Lewis Carroll. Esta historia ha sido plasmada en el cine en varias oportunidades. La primera adaptación tuvo lugar en 1903 y el filme más reciente, 'Alicia a través del espejo', llegó en 2016.

En 1939, nació la cantante Anna Mae Bullock, más conocida como 'Tina Turner'. La artista de nacionalidad suiza y origen estadounidense decidió despedirse de su carrera musical en 2013. Algunas de sus canciones más populares son 'What's Love Got to Do with It', 'The Best' y 'I Don't Wanna Lose You'.

En 2009, un informe elaborado por una comisión concluye que la iglesia católica ocultó durante años abusos sexuales en connivencia con el Estado irlandés.

En 2010, los Gobiernos de Colombia y Ecuador anuncian el restablecimiento pleno de las relaciones diplomáticas entre los dos países, rotas desde marzo de 2008.

Hoy es el día 329 del año 2021 y un dato no menos importante con el horóscopo de este viernes: las personas nacidas un 26 de noviembre son de signo Sagitario.

Otras efemérides de hoy 26 de noviembre

1924.- Proclamada la República Popular de Mongolia.

1942.- Estrenada en Estados Unidos la película "Casablanca", protagonizada por Humphrey Bogart e Ingrid Bergman.

1974.- México rompe relaciones diplomáticas con Chile, en respuesta al golpe de Estado a Salvador Allende.

1976.- Willy Brandt, presidente del Partido Socialista alemán, asume la presidencia de la Internacional Socialista.

2002.- La Comisión de Personalidades por la Infancia y la Adolescencia de UNICEF, presidida por José Saramago, divulgan un manifiesto para reivindicar "una economía y democracia para niños y adolescentes".

2005.- La película brasileña "Ciudade Baixa", del cineasta Sergio Machado, se alza con el "Colón de Oro" de la XXXI edición del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva.

2006.- El izquierdista Rafael Correa gana las elecciones las presidenciales de Ecuador a su rival conservador Alvaro Noboa.

2008.- Una oleada de atentados contra intereses turísticos en Bombay (India) causa 173 muertos y centenares de heridos.

2011.- El robot "Curiosity" de la Nasa inicia una travesía en busca de respuestas sobre vida en Marte.

2017.- Nepal vota en sus primeras elecciones generales en 18 años.

2019.- Bolivia nombra su primer embajador en Estados Unidos en once años.

2020.- Un tribunal de Ankara dicta 79 cadenas perpetuas, en el mayor juicio por golpe de Estado en Turquía (2016)

Nacimientos del 26 de noviembre



1810.- William Amstrong, inglés, inventor del acumulador eléctrico.

1909.- Eugene Ionescu, dramaturgo francés de origen rumano.

1918.- Patricio Aylwin, expresidente de Chile.

1931.- Adolfo Pérez Esquivel, activista argentino, Nobel de la Paz 1980.

1940.- Gianni de Michelis, político italiano.

