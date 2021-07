Efemérides de hoy primero de julio: los hechos que hicieron historia en el mundo

En otras efemérides de hoy primero de julio, Carlos de Inglaterra, el exesposo de Diana Spencer, fue investido como el príncipe de Gales en 1969.

Otras efemérides de hoy primero de julio

1812.- Se descubre en Buenos Aires la conjura de Martín de Alzaga contra el gobierno del Primer Triunvirato.

1861.- Se publica el primer número del periódico vaticano L'Observatore Romano.

1867.- Portugal abole la pena de muerte para delitos civiles.

1875.- Veintidós países europeos, entre ellos España, firman el Tratado de la Unión Postal General.

1887.- Comienza el ensamblaje de la torre Eiffel de París.

1903.- Comienza la primera edición del Tour de Francia, patrocinada por el diario L'Auto.

1904.- Empiezan a disputarse en Saint Louis (Louisiana, EE. UU.) las pruebas de los Juegos Olímpicos, inaugurados el 14 de mayo.

1908.- Comienza a utilizarse el mensaje S.O.S. (...---...), en código Morse, como señal internacional de socorro en los barcos.

1912.- La Asamblea francesa aprueba el proyecto de Protectorado sobre Marruecos.

1916.- Comienza la batalla del Somme (Francia). Duró hasta noviembre y fue la más mortífera de la I Guerra Mundial con 1,2 millones de fallecidos.

1917.- Puyi, de 11 años, se convierte por segunda vez en emperador de China con el apoyo militar de Zhang Xun. Fue el último emperador de la dinastía Qing.

1921.- Se crea formalmente en Shanghái el Partido Comunista de China (PCC), con el inicio de su I Congreso Nacional.

1934.- El general Lázaro Cárdenas gana las presidenciales mexicanas.

1941.- Un anuncio de televisión de relojes Bulova en la NBC, primer spot de la televisión estadounidense.

1944.- El Ejército de Guatemala provoca la dimisión del presidente general Jorge Ubico Castañeda.

.- Comienza la conferencia económica de Bretton Woods (New Hampshire, EE. UU.), que crea el Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial.

1946.- El Estado Mayor estadounidense hace estallar Able, la primera bomba atómica en el atolón de Bikini (Pacífico), tras las de Hiroshima y Nagasaki.

1958.- Amintore Fanfani, designado presidente del Consejo de Ministros de Italia.

1959.- Heinrich Lübke se convierte en presidente de la República Federal de Alemania, la retirada de Adenauer.

1960.- La Somalia italiana se independiza y se une a Somalilandia, que la había conseguido días antes del Reino Unido, proclamando la República de Somalia.

1962.- Burundi y de Ruanda se independizan de Bélgica.

1963.- Los Beatles graban ‘She loves you’ y ‘I'll get you’, en los estudios EMI.

1967.- Entra en vigor el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea o Tratado de Fusión, que constituye un Consejo y una Comisión de las Comunidades Europeas.

1968.- Se eliminan las últimas barreras aduaneras entre los seis países de la Comunidad Económica Europea.

.- Numerosos países firman el Tratado sobre la No Proliferación de armas nucleares (TNP), para impedir que más países accedan a éstas y garantizar su uso pacífico.

1979.- Sony lanza el TPS-L2, el primer reproductor portátil de casete (walkman).

1982.- El general Reynaldo Bignone asume la Presidencia argentina tras la deposición de Leopoldo Galtieri por la derrota en Las Malvinas.

1987.- Entra en vigor el Acta Única Europea, que modifica los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas y establece la cooperación política europea.

1990.- Entra en vigor el Tratado de Unión Monetaria, Económica y Social entre las dos Alemanias, con el marco occidental como moneda.

1991.- El Soviet Supremo de la URSS aprueba la ley sobre desestabilización y privatización de la propiedad.

.- Se disuelve el Pacto de Varsovia, la alianza militar de 8 países del este de Europa.

1994.- Yaser Arafat, líder de la OLP, llega a Gaza tras 27 años de ausencia de Palestina.

1997.- Hong Kong se convierte en Región Administrativa Especial bajo soberanía de China, después de decaer la administración británica.

1998.- El líder del Partido Unionista del Ulster, David Trimble, elegido ministro principal de Irlanda del Norte.

1999.- Isabel II inaugura el primer Parlamento de Escocia en 300 años.

.- La Oficina Europea de Policía, Europol, inicia oficialmente sus actividades.

2001.- Dimite el ministro principal del Ulster, David Trimble, al estancarse el desarme del IRA.

2002.- Entra en vigor el Tribunal Penal Internacional (TPI) para perseguir crímenes de guerra, contra la Humanidad y el genocidio.

.- La Corte Suprema de Chile confirma el sobreseimiento de la causa contra Augusto Pinochet por la Caravana de la Muerte.

2004.- El Gobierno y los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) inician formalmente negociaciones de paz.

2005.- Antonio Villaraigosa, primer alcalde hispano de Los Ángeles desde 1872.

.- Se crea la Fundación Ubuntu, una apuesta de Mark Shuttleworth y Canonical, los creadores de ese sistema operativo gratuito basado en Linux.

2011.- Boda de Alberto II de Mónaco y la sudafricana Charlene Wittstock.

2012.- Enrique Peña Nieto (PRI) ganas las elecciones presidenciales mexicanas.

2016.- Puerto Rico incurre en el primer impago de deuda de su historia por valor de 911 millones de dólares.

2018.- Andrés Manuel López Obrador gana las presidenciales mexicanas.

2019.- Laurentino Cortizo, investido presidente de Panamá tras las elecciones de mayo.

.- Centenares de manifestantes toman el Parlamento de Hong Kong en protesta por el proyecto de ley de extradición.

2020.- La UE reabre sus fronteras a 14 países extracomunitarios, sin incluir a EE. UU., Rusia y Brasil, cerradas desde mediados de marzo por la pandemia.

.- Vladimir Putin gana en un plebiscito seguir en el Kremlin más allá de 2024, con el apoyo del 79,2% de los votos.

.- Entra en vigor el nuevo tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que reemplaza al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Nacimientos en las efemérides de hoy primero de julio

1646.- Gottfried Wilhelm Leibniz, filósofo y científico alemán.

1899.- Charles Laughton, actor británico-estadounidense.

1909.- Juan Carlos Onetti, escritor uruguayo.

1916.- Olivia de Havilland, actriz estadounidense.

1930.- Gonzalo Sánchez de Lozada, expresidente boliviano.

1934.- Sidney Pollack, cineasta estadounidense.

1946.- Mireya Moscoso, expresidenta panameña.

1955.- Li Keqiang, primer ministro chino.

1961.- Diana Frances Spencer, princesa de Gales.

.- Carl Lewis, atleta estadounidense.

1977.- Jessica Ulrika Meir, astronauta estadounidense.

Muertes en las efemérides de hoy primero de julio

1860.- Charles Goodyear, estadounidense inventor del vulcanizado del caucho y fabricante de neumáticos.

1876.- Mijail A. Bakunin, anarquista ruso.

1961.- Louis-Ferdinand Céline, escritor francés.

1974.- Juan Domingo Perón, presidente de Argentina.

1991.- Michael Landon, actor y director TV estadounidense.

1997.- Robert Mitchum, actor estadounidense.

2000.- Walter Matthau, actor estadounidense.

2001.- Nikolai Básov, físico ruso, uno de los inventores del láser y Nobel 1964.

2004.- Marlon Brando, actor estadounidense.

2009.- Karl Malden, actor estadounidense.

