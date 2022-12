Egipto confirma que ocho turistas asesinados por supuesto error eran mexicanos

Abogados egipcios de derechos humanos anunciaron que están dispuestos a llevar ante la justicia al Ejército de su país por el ataque que sus tropas perpetraron "por error" el pasado domingo y en el que murieron ocho turistas mexicanos y cuatro ciudadanos de Egipto.

El abogado especializado en derechos humanos Amr Imam, familiar de una de los egipcios fallecidos, aseguró que tomará "medidas jurídicas contra las Fuerzas Armadas para defender los derechos de las víctimas".

"Si los tribunales egipcios no satisfacen las exigencias de los representantes de las víctimas, internacionalizaremos el caso", advirtió Imam.

Por su parte, el presidente de la Red Árabe para la Información sobre los Derechos Humanos, Gamal Eid, dijo que está dispuesto a denunciar al Ejército en caso de que se lo pidan los parientes de los difuntos.

"Si alguno de los familiares presenta una denuncia, lo vamos a apoyar, es lo mínimo que podemos hacer", afirmó.

Sin embargo, Eid reconoció que esa iniciativa será complicada debido a varios obstáculos a los que se enfrentan.

"Este tipo de sucesos se producen en zonas militares cerradas, por lo que nosotros no podemos tener acceso (para investigar) y, además, el Estado nos odia como organizaciones de derechos humanos y no está dispuesto a colaborar con nosotros", manifestó.

Por otra parte, decenas de personas se congregaron hoy en el Cementerio del Seis de Octubre, a las afueras de El Cairo, para celebrar el entierro del guía turístico Nabil al Tamawi, fallecido en el ataque junto a los ciudadanos mexicanos.

Su amigo y compañero de profesión, Hosam al Fangary, reconoció el "error" de las fuerzas de seguridad, aunque exigió que sea enmendado.

"Creo que ha sido un error que puede tener cualquier grupo o persona, pero, al mismo tiempo, lo que tenemos que hacer es reconocerlo e intentar corregirlo porque la muerte de unos inocentes no es algo que se pueda asumir tan fácilmente", declaró.

Al Fangary señaló también que el grupo turístico "se salió un poco de la ruta convencional de ese itinerario", lo que, según él, hizo pensar a las fuerzas egipcias que se trataba de un "grupo terrorista" que estaban supuestamente persiguiendo en esos momentos.

El Gobierno egipcio continúa defendiendo su versión de que el grupo se encontraba en una zona de acceso restringido.

Sin embargo, Gamal Eid no considera suficiente las justificaciones del Ejecutivo y acusó al "régimen político actual" de seguir el "mismo método que (el presidente derrocado en 2011) Hosni Mubarak y utilizar solamente el 'palo' de la seguridad, sin tomar ninguna medida legal".

Está previsto que la secretaria mexicana de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, llegué a El Cairo para entrevistarse con las autoridades del país y exigir que éstas esclarezcan los hechos.

El objetivo del viaje es asimismo brindar apoyo a los heridos y a los familiares de las víctimas, siete de los cuales acompañan a la canciller.