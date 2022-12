Ejército de Kenia bombardea bases de Al Shabab en el sur de Somalia

El ejército de Kenia lanzó ataques aéreos contra milicianos islámicos en Somalia luego que un ataque extremista contra una universidad keniana dejó 148 personas muertas la semana pasada, dijo un vocero militar el lunes.

Algunos parientes de los muertos se congregaron en un salón en Nairobi para velar los cuerpos de sus seres queridos. Oraron bajo un toldo y entraron al salón a medida que un empleado leía los nombres. Muchos lloraban al salir.

Fuerzas del ejército recorrieron las instalaciones de la Universidad de Garissa, en la población del mismo nombre en el noreste del país, donde al Shabab realizó el jueves su ataque más sangriento en territorio keniata. Había zapatos por todas partes y ropa colgada a secar.

Uno de los cinco arrestados bajo sospecha de participación es un tanzanio al que encontraron oculto bajo una cama en la universidad, dijo un policía. En contracción con una declaración anterior del gobierno, el hombre no portaba granadas, dijo el agente, que habló bajo la condición de anonimato por no estar autorizado a hacer declaraciones a la prensa.

Al Shabab, con sede en Somalia, reivindicó la autoría del ataque del pasado jueves en la localidad nororiental de Garissa. Cuatro milicianos murieron en el ataque.

El coronel David Obonyo, portavoz del ejército, dijo el lunes que aviones de guerra atacaron posiciones del grupo extremista al-Shabab el domingo por la noche y durante la madrugada el lunes.

Los ataques se produjeron en la región de Gedo en Somalia, dijo el portavoz.

"Esto forma parte de nuestras operaciones en curso, no es solo en respuesta a Garissa", aseguró.

El presidente Uhuru Kenyatta prometió tomar medidas severas contra al-Shabab después de la matanza de Garissa, cerca de la frontera con Somalia. Kenia mantiene efectivos en el país vecino como parte de una fuerza de la Unión Africana para atacar a al-Shabab y fortalecer el acosado gobierno somalí. Estas no fueron sus primeras incursiones aéreas.

Al-Shabab dijo que atacó a los estudiantes en Garissa en represalia por la presencia de fuerzas kenianas en Somalia.