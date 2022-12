El 70% de medicamentos en Venezuela está escaso

La Federación Farmacéutica ubica en 70% la escasez de medicamentos en el país. Situación que se ve reflejada dentro de los hospitales.

Tal es el caso de Marianny González, quien tiene que llevar a su hijo a un hospital en Caracas para que le realicen una diálisis, pero allí no cuentan con los catéteres que su niño y otros pequeños necesitan.

González detalla: “hay una niña que tiene 15 años y no se está dializando porque los catéteres que tienen aquí no le sirven. Aquí en Venezuela no hay, hemos averiguado se consiguen en Colombia”.

Otra madre llega desde el estado Zulia para que operen a su hija. Sin embargo, debe adquirir por su cuenta y pagar de su bolsillo muchos de los insumos médicos que necesita. “No hay sondas, no hay suturadores”, asegura esta mujer al tiempo que hace un llamado al Ministerio de Salud para que recupere y abastezca los centros de salud.

Roselis González es otra madre cuyo hijo sufre de asma y es un verdadero viacrusis para ellas, así como para muchos, conseguir medicamentos en las farmacias.

La semana pasada el vicepresidente Jorge Arreaza sostuvo una reunión con el sector salud, en la que se comprometió a revisar la liquidacion de divisas a las empresas importadoras de insumos médicos.

Entre tanto, usuarios en las redes sociales se quejan de la crisis:

#DondeFirmo para que se acabe de una vez por toda la escasez de alimentos y medicamentos en Venezuela. — Parnassuss (@GUROZKI) March 24, 2015

“@Gusdaboin: ¿#DóndeFirmo para que los enfermos de cáncer y VIH encuentren sus medicamentos con facilidad?” #Venezuela — Sarah Connor (@ptalodsal) March 24, 2015

