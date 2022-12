El 90% de la cocaína en EE. UU. es de Colombia: congresistas en Washington

Las reacciones se dieron tras el informe de la DEA, que prevé un aumento de los cultivos ilícitos en 2018. Senadores republicanos y demócratas se pronunciaron.

El consumo de cocaína en Estados Unidos ha aumentado a niveles no vistos desde el 2007, según legisladores, como consecuencia directa del incremento de cultivos en Colombia.

Según el más reciente informe de sustancias ilícitas de la DEA, gran culpa de este incremento recae sobre las negociaciones entre Gobierno y FARC, postura con la que coincide el Departamento de Estado y el senador Marco Rubio.

“Se tomó la decisión de no hacer ciertas cosas y ahora estamos viendo las consecuencias”, dijo el representante por la Florida y agregó que “el pueblo colombiano desea seguir esa lucha. No sé si estoy preparado para decir que el Gobierno no está cumpliendo con sus obligaciones, pero hemos visto los resultados y los resultados son preocupantes”.

Con el acuerdo de paz ya firmado, la conversación sobre Colombia en el congreso en Washington nuevamente gira en torno a la bonanza cocalera.

“Las cifras en la actualidad son inaceptables, pero sabemos que el Gobierno está consciente de que deben mejorar”, explicó por su parte el demócrata Ben Cardin.

Dianne Feinstein, senadora de California y quien aseguró que el 90% de la cocaína que se distribuye en Estados Unidos procede de Colombia, afirmó que las ayudas deben utilizarse principalmente en la erradicación del cultivo.

Informe de la DEA

"La amenaza de la cocaína continúa repuntando", señaló la Drug Enforcement Administration (Administración para el Control de Drogas) en su informe anual sobre narcotráfico, en el que espera una expansión del cultivo de coca en Colombia este año y ve "inciertas" las implicaciones a largo plazo de la implementación de la paz con las FARC.

En 2016 en Estados Unidos, la disponibilidad y el consumo de cocaína han aumentado significativamente, en parte debido a los incrementos récord en el cultivo de coca y la producción de cocaína en Colombia, principal origen de la cocaína en el mercado estadounidense, indicó el reporte, titulado Evaluación Nacional de Amenaza de Drogas.

La DEA dijo que el tráfico de drogas en Colombia en 2016 estuvo dominado por varias bandas criminales, en particular por el Clan del Golfo y las FARC.

Según el reporte, las negociaciones con las FARC exacerbaron el problema de los cultivos ilícitos, por un lado, por la creencia que el fin del conflicto traería subsidios posteriores a los campesinos y por otro, porque el Gobierno disminuyó la erradicación para evitar enfrentamientos.

