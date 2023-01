El aborto en Brasil es ilegal y puede dar hasta 3 años de cárcel

Hay tres excepciones: cuando no hay otra forma de salvar a la madre, si hubo violación o si el feto es portador de anencefalia.

El país carioca es uno de los más grandes del planeta. Tiene una población de 209.288.278 personas, de las cuales el 49,15% son hombres y el 50,85% mujeres. Se estima que una de cada cinco mujeres ha intentado poner fin a un embarazo no deseado.

Una estudiante de 25 años, que vive en las afueras de Río de Janeiro, quedó embarazada hace dos años, pero no se sentía preparada para ser madre. Ilegalmente compró un medicamento para provocar la pérdida. “Empecé a sangrar y sangrar, era un dolor insoportable que no deseo a nadie", relató.

Según cifras del Ministerio de Salud, cada año en Brasil hay entre 500.000 y 1,2 millones de abortos. Alrededor de 250.000 mujeres son hospitalizadas por complicaciones derivadas de este procedimiento.

Así es el panorama en otros países:

México, el país donde cada estado tiene una legislación diferente sobre el aborto En El Salvador tener un aborto, así sea involuntario, puede significar ir a la cárcel Cuba, país pionero en permitir a las mujeres decisión de abortar o no