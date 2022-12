El alcalde 'manilargo': vea cómo le cogió la pierna a una periodista

El escándalo se inició cuando la primera autoridad de la ciudad de Santa Cruz le puso su mano a la periodista en un acto público. Ella, incómoda, se la retiró.

No es la primera vez que el funcionario ha protagonizado escándalos similares. Pero esta vez, ante el alboroto y la indignación que causó su cato, tuvo que pedir disculpas públicamente.

"Querida señora Mercedes Guzmán, a usted y su familia quiero públicamente manifestarle mi angustia por este lío que se ha armado. Nunca ha sido mi intención ofenderla, ni lo he hecho", dijo en un mensaje difundido por varias canales de televisión, el lunes en la noche.

El video circuló en redes sociales y las críticas e insultos contra Fernández no se hicieron esperar. Activistas, organizaciones de prensa, el Defensor del Pueblo y legisladoras reclamaron un proceso ante reiteradas excentricidades del alcalde.

En 2012, el alcalde protagonizó un episodio similar cuando le tocó la cola a una legisladora en una ceremonia. En otras ocasiones insultó a periodistas.