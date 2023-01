El amor todo lo puede: la niña que reía con las bombas en Siria ya está a salvo de la guerra

El video en el que su padre le hacía creer que los bombardeos eran un juego se volvió viral. Gracias a esto, pudieron salir de su ciudad y refugiarse en Turquía.

Hace algunas semanas, Abdalla Mohamed, un sirio de 32 años, grabó un video de un minuto en el que jugaba con su pequeña hija de 3 años, llamada Salwa.

Abdalla le hizo creer a la pequeña que el estruendo de las bombas eran fuegos artificiales lanzados por los niños, por lo cual la pequeña reía a carcajadas con cada bombardeo.

Los padres de la niña habían huido del fragor de la guerra en su ciudad, Saraquib, y se habían radicado en Sarmada, localidad cerca de la frontera turca. Pero hasta allí llegaban también los combates.

El padre le mandó el video a un amigo suyo, que se encuentra en Turquía y quien lo compartió en Twitter. La reacción fue inmediata, con millones de vistas y registros en medios de comunicación de todo el mundo.

Precisamente esto llamó la atención del gobierno turco, al mando de Recep Tayyip Erdogan. Funcionarios de ese país se contactaron con Abdalla y le ofrecieron ayuda para cruzar la frontera.

La risa de Salwa hizo el milagro, ya que alrededor de un millón de desplazados sirios se agolpan en la frontera con Turquía para escapar del cerco de Al Assad. Pero los pasos están sellados.

La niña y sus padres ya están a salvo en territorio turco y se les ha dado una tarjeta que los identifica como refugiados.

Aunque no tiene trabajo, Mohamed asegura que está feliz. “Estamos lejos de la guerra, no hay explosiones, no hay aviones, no hay muerte”, dice mientras ve que la niña ríe a carcajadas, esta vez con un juguete.