El amor venció el miedo al coronavirus: esposos salieron juntos del hospital tras una dura batalla

En España se registró un leve repunte en la cifra de muertos por COVID-19 al llegar a 184. El total de fallecidos ronda los 38.000.

Mientras el país sigue luchando, también lo hace una pareja de septuagenarios que, desde el Hospital Príncipe de Asturias, contó su historia.

Mercedes Gárgoles, de 76 años, y su esposo Francisco Varona, de 77, fueron ingresados por sospecha de coronavirus.

Vieron con temor cómo esta enfermedad se ha llevado a varios en este centro de salud en Alcalá de Henares.

Aunque comparan la situación con la guerra, están seguros de que esta lucha solo la podían librar tomados de la mano.

"Resulta que ella vino antes, después he venido yo, y claro, cada uno estaba en una habitación; hasta que hemos conseguido que nos pongan a los dos juntos”, contó Francisco Varona.

“Yo estaba en casa y me puse a comer y no podía comer, me ahogaba. No quería decir nada porque estábamos comiendo mi hija, mi marido y yo”, relató Mercedes.

Esta dura prueba la tuvieron que enfrentar luego de 55 años de casados. De sus cientos de anécdotas que tienen por contar fue fiel oyente la enfermera que los cuidaba.

“Para mí, personalmente, ha sido duro. Hemos visto pacientes quirúrgicos que están unos días y se van de alta. Otras pacientes se complicaban e incluso ha llegado a fallecer. Ha sido realmente duro ver que el incremento de fallecimientos y de pacientes que se han complicado a nivel respiratorio se ha incrementado un 300%”, explicó Rubén Mera, enfermero y supervisor de la unidad quirúrgica y circular del hospital príncipe de Asturias.

Por fortuna este no es el caso de Mercedes y Francisco, a quienes les dieron de alta pues su prueba de COVID-19 fue negativa.