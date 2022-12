El anuncio que se vuelve popular en eBay: “Se vende esposa usada”

Al buscar artículos en internet siempre aparecerán cosas bastante curiosas. Sin embargo, algo inusual ocurrió en un anuncio de eBay publicado en Yorkshire, Inglaterra.

Simon O’Kane, de 33 años, ofreció a su esposa Leandra en el portal de subastas describiéndola como una mujer que tiene una “carrocería decente” pese a que en ocasiones “hace ruidos imposibles de silenciar a menos que ordenen nuevas y brillantes joyas”.

Por supuesto, todo fue parte de una broma pero las reacciones no se hicieron esperar. Inclusive, la misma Leandra, manifestó que en un principio sintió ira por la publicación debido al bullying de la que fue víctima en su trabajo.

“Quería matarlo. Todos en el trabajo lo vieron y se rieron (…) no solo me puso en venta, sino que también puso una pésima foto”, contó a un medio local.

Pese a esto, luego se tomó la situación con humor e incluso se sorprendió que ofrecieran hasta 85.000 dólares por ella.