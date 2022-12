El asesino Charles Manson obtuvo licencia para casarse

El notorio líder de la sanguinaria secta La Familia, Charles Manson, ha obtenido una licencia matrimonial que le permitirá casarse con una mujer de 26 años que le visita periódicamente en la cárcel desde 2007, según informó el diario Los Angeles Times.

Manson, de 80 años, fue sentenciado a morir en la cámara de gas en 1971 por ser responsable de la muerte de 9 personas ejecutadas por sus seguidores en Los Ángeles, una de las cuales fue la actriz Sharon Tate, de 26 años, quien era la esposa del cineasta Roman Polanski.

Su pena capital fue conmutada a cadena perpetua después de que los tribunales declararan inconstitucional castigar con la muerte a los reclusos en el estado de California.

Las autoridades del condado de Kings, donde se encuentra la prisión estatal de Corcoran donde Manson cumple condena, indicaron que la solicitud de matrimonio se realizó el 7 de noviembre y la pareja tiene un plazo de 90 días para darse el "sí quiero" antes de que caduque la licencia.

La pareja del criminal es Afton Elaine Burton, quien ya en 2013 aseguró a la revista Rolling Stone que se casaría con Manson, algo que el preso negó entonces.

En caso de celebrarse el enlace, los novios podrían convocar hasta doce invitados, incluido dos reclusos.

Manson carece de permiso para visitas conyugales nocturnas, lo que le impediría tener una noche de bodas.

Hasta la fecha le ha sido denegado en 12 ocasiones su petición para recibir el tercer grado penitenciario y no tendrá oportunidad de solicitar de nuevo esta medida hasta el año 2027.

Charles Manson: líder de un culto de la muerte

Hace 45 años, cuando su prometida ni siquiera había nacido, Charles Manson y sus seguidores conmocionaron a los Estados Unidos.

En agosto de 1969, La Familia apuñaló y disparó contra siete personas en Los Ángeles, durante dos noches, en un atento por comenzar una “guerra racial”. Una de sus víctimas era Sharon Tate, esposa del cineasta Roman Polanski, quien tenía nueve meses de embarazo.

El grupo criminal también cometió varios crímenes en fechas posteriores, por dos de estos asesinatos se encontró culpable a Manson.

Como lo describió la revista TIME en su momento, los asesinos eran “seguidores como zombies” de un “grupo hippie seudorreligioso de culto a las drogas y muerte”, cuyo líder era Manson, entonces de 35 años.

Aunque no fue directamente uno de los asesinos, fue acusado de asesinato y conspiración por ordenar los ataques (la investigación encontró que uno de los ocupantes de la casa se había negado a grabar una canción de Manson).

Susan Denise Atkins, una de las asesinas, contó así el asesinato de Tate durante el juicio:

“Ella dijo: ‘Por favor, lo único que quiero hacer es tener a mi bebé’. Yo dije. ‘no te muevas, no me hables, no lo quiero escuchar’. La apuñalé y ella cayó y la apuñalé de nuevo. No sé cuántas veces más”. Atkins empapó una toalla en su sangre y luego escribió con ella en la puerta de la casa.

Luego de 45 años la bizarra boda del criminal y de una joven, que se asemeja mucho físicamente y en actitud a las seguidoras de su culto, vuelve a hacer titulares en un país que no olvida sus crímenes.

Manson, a lo largo de los años:

