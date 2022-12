‘El Chapo’ Guzmán estaría perdiendo facultades mentales y podría no recordar cosas, dice su abogado

Extremo aislamiento, además, le estaría causando problemas físicos. Juez estadounidense autorizó que psicóloga evaluara al narcotraficante mexicano.

De acuerdo con el jurista Eduardo Balarezosu, su cliente podría llegar incompetente al juicio por las duras condiciones de reclusión que enfrenta.

Desde su extradición a EE. UU. el 19 de enero, "su memoria está fallando, tiene problemas físicos. Tengo miedo es que de aquí a abril cuando empiece el juicio no esté competente para poder asistir en su propia defensa", declaró el apoderado.

El narcotraficante ,famoso por sus dos espectaculares fugas de prisiones mexicanas, compareció en la corte federal de Brooklyn con un traje azul de presidiario y sin esposas. Sonrió y agitó la mano para saludar a su esposa Emma Coronel, más de 30 años menor que él, y a sus dos pequeñas hijas mellizas, que llevaban vestidos de fiesta dorados y asistieron a la audiencia.

El juez Brian Cogan decidió que la psicóloga deberá verlo a través de un vidrio -como lo hace su abogado y sus asistentes- por razones de seguridad.

Joaquín Guzmán es acusado de haber dirigido uno de los mayores imperios del narcotráfico de las Américas y de enviar más de 200 toneladas de cocaína a Estados Unidos. Uno de los 17 cargos que enfrenta, dirigir el cártel de Sinaloa, puede acarrearle la cadena perpetua.

Balarezo dijo al juez que está preocupado porque solo conocerá a los testigos del gobierno que son informantes dos semanas antes del juicio, cuyo inicio está previsto el 16 de abril de 2018.

"Estoy seguro de que usted sabía al tomar este caso que el juicio sería un desafío", respondió el juez al abogado de "El Chapo".

"No es mi primer rodeo" pero "estoy preocupado" por los plazos, respondió Balarezo.

"La fiscalía nos ha entregado 90.000 páginas de documentos, esas pruebas no son problemáticas porque no son testimonio directo contra Guzmán. Lo que me inquieta son las declaraciones de los informantes, de los colaboradores dos semanas antes de que ellos declaren. Y eso no está correcto porque ¿cómo nos vamos a preparar?", dijo el abogado a periodistas.

No obstante, sostuvo que su cliente no quiere retrasar el proceso, y Cogan dejó claro que él tampoco.

"Estamos haciendo todo lo posible para conseguirle un juicio rápido", dijo el juez.

Balarezo dijo en una entrevista previa a la audiencia que es "el único abogado" del jefe narco y explicó que aceptó el caso pese a que la fiscalía no quiso darle garantías de que no incautará sus honorarios.La próxima audiencia tendrá lugar el 19 de enero.

Anteriores abogados de Joaquín Guzmán Loera, aseguraron hace seis meses que el capo sufría de alucinaciones y dificultad para respirar:

