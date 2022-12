El “Chávez nuestro” es rechazado por la Iglesia y los fieles

La llamaron la Oración del Delegado y fue declamada en presencia del presidente Nicolás Maduro, durante el Congreso del Partido Socialista.

"Chávez nuestro que está en el cielo, en el cielo, en la tierra, en el mar y en nosotros, los y las delegadas. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu legado para llevarlos a los pueblos de aquí y de allá", leyó María Uribe, una de las asistentes.

Para la máxima autoridad del Consejo Evangélico de Venezuela, Samuel Olson, modificar el padrenuestro altera los valores de la sociedad.

Argenio Gutiérrez, sacerdote, aseguró que "La política en la religión siempre son temas vidriosos pero si los mezclas es peor, porque la política tiende al fanatismo y la religión también".

Algunos venezolanos opinaron sobre el tema asegurando que lo consideran un irrespeto. "Eso está muy mal, es un irrespeto", comentó una transeúnte.

"Han utilizado eso lo han transformado, bueno pero es nuestra oración no hay otra y nosotros llamamos a Dios Padre ahí está lo del perdón, lo de que nos amemos los unos a los otro, no unamos ", agregó otra persona.

"No puedo juzgar ni maltratar a otro, allí estan los sentimientos que cada quien tenga, lo que si es que esta oración no se puede comparar con otra cosa, nosotros somos seres humanos pero no se debe comparar", explicó otra venezolana.

Samuel Olson añadió por su parte "El culto del cristiano está centrado al nombre de Cristo y ofende al segundo mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano".