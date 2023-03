El clamor de Mayte Herrera, madre cuyo hijo se quitó la vida: "Que se escuche fuerte mi grito"

Mayte Herrera, madre cuyo hijo se quitó la vida hace poco más de un año, abrió su corazón para relatar la tristeza que significó perder a su primogénito, pero no solo por eso, sino porque tras su lamentable historia decidió crear una fundación para ayudar a otras familias.



De acuerdo con el relato de esta madre, ese fatídico día, el joven presentaba un brote psicótico, pero pidió que no lo llevaran a un centro especializado. Mayte Herrera hace énfasis en que el suicidio “se pudo haber prevenido".

"Lo digo con toda certeza, a lo mejor no en el momento en el que sucedió, a lo mejor 10 años atrás”, sostuvo.

“Me metí al baño por un papel, porque yo estaba llorando, y, cuando salgo, Rubén ya no está en el cuarto, pero yo no pensé nada, solo que se había ido a su cuarto por la pijama", relató Mayte Herrera sobre el día en el que tuvo que enfrentar una de las más profundas tristezas.



Según contó la madre, ese 5 de octubre de 2021, una imagen quedó marcada en su memoria. “Fue rarísimo, no hizo ruido, ni un grito, nada, no escuché ni la puerta. Me asomé al balcón, estábamos en el quinceavo (15) piso... él estaba acostado en el suelo con los brazos extendidos, pero no había sangre", dijo la señora, con voz entrecortada, en una conversación en el canal de YouTube de Jessica Fernández.

En medio de su dolor, Mayte Herrera tomó una decisión en busca de crear conciencia para “terminar con el estigma que rodea el suicidio”. Así nació la Fundación ‘Que se escuche mi grito’, para hablar del tema sin estigmas.

“No es algo por lo cual tener vergüenza; mi hijo murió por suicidio, porque no tuvo otra opción en ese momento. No es un escándalo, es una tragedia”, puntualizó la mujer.

En el diálogo, la madre también hizo énfasis en que la compañía de sus seres queridos luego de la muerte de su hijo fue clave, pero hizo un llamado a todas las familias a acompañar también para prevenir.

"Tenemos que abrir los ojos. La salud mental es un tema que debe tratarse, debe abrirse, porque es un tema que no lo pueden solucionar ni los jóvenes solos ni los papás solos, ni los maestros solos. Es decir, esto tiene que ser un tema interdisciplinario. Uno no elige tener un trastorno alimenticio, uno no elige tener una adicción, entonces es muy importante tener una participación de la familia, eso es básico para cualquier tipo de problema”, enfatizó la mujer.

Líneas de atención en salud mental en Colombia

Si usted no llega a sentirse bien anímica o emocionalmente y desea ser escuchado, puede contactarse con alguno de estos números, cuentas o chats:

-Línea 106

-Línea psicoactiva: 01 8000 112 439

-Línea Púrpura: 01 8000 112 137

-Línea Calma: 01 8000 423 614

-WhatsApp: 333 0333588

-www.porquequieroestarbien.com

-Instagram: @hablandosolas