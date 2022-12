"El Congreso no me va a destituir", dice el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski

En entrevista con nuestra cadena hermana Blu Radio, el primer mandatario aseguró que el dinero que recibió fue legal.

Publicidad

Kuczynski se mostró tranquilo frente al proceso que adelanta en su contra el Congreso de su país por, aparentemente, recibir coimas de Odebrecht.

“Las acusaciones son completamente injustificadas. Aquí lo que se está buscando es hacer un golpe de estado silencioso”, recalcó.

Publicidad

Escuche aquí la entrevista:

Noticias de Colombia y el mundo | Señal en vivo BLU Radio “No he recibido plata de Odebrecht. Cuando fui ministro me aparté de la empresa y la persona que quedó encargada, como ella misma lo ha explicado, hizo asesorías financieras a privados en las cuales el Estado no tiene nada que ver”, dijo.

Publicidad

Recalcó que él, por ser el dueño de la empresa Westfield Capital, muchos años después recibió unos dividendos, pero enfatizó en que “no es plata de Odebrecht”.

“Esta es plata formal, declarada, por un servicio, no por una coima como se trata de presentar”, puntualizó.

Odebrecht admitió pagos a dos compañías ligadas al presidente peruano...