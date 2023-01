"El corrupto finge ser una persona honrada, pero al final su corazón está podrido": papa Francisco

"Aunque pecador, que todos lo somos, un hombre no puede ser corrupto. No se puede vivir con la muerte en el alma", dijo en un duro discurso.

El papa Francisco afirmó este Miércoles Santos, durante su audiencia general, que existen "falsos cristianos", que son mafiosos o corruptos, y que "al final terminarán mal

"Pensemos a los llamados mafiosos cristianos, que de cristianos no tienen nada. Se dicen cristianos, pero llevan la muerte en el alma y a los demás", lamentó el papa.

También advirtió contra los "falsos cristianos, que dicen que Jesús ha resucitado y que viven una vida nueva, pero después viven una vida corrupta y estos cristianos acabarán mal".

"El corrupto finge que es una persona honrada, pero al final su corazón está podrido", agrego el pontífice argentino.

Jorge Bergoglio dedicó su catequesis de este miércoles al inicio de la Semana Santa, del llamado "Triduo Pascual, que constituyen la memoria celebrativa del único y gran misterio de la muerte y resurrección de Cristo, y marcan las etapas fundamentales de nuestra fe y de nuestra vocación en el mundo".

A los fieles católicos les recordó que "este anuncio es también una llamada a la responsabilidad en la misión (...) para vivir como hombres resucitados, que hacen del mundo un espacio nuevo donde ser instrumentos de consuelo y esperanza para aquellos que sufren todavía hoy la humillación y la soledad".

Dijo que cuando era pequeño pensaba que la Pascua era la Navidad, pero que la "Pascua es la fiesta de nuestra salvación" y relató que "en algunos países el día de Pascua, cuando se oyen las campanas, las abuelas llevan a los niños a lavarse los ojos para ver las cosas de Jesús, las cosas nuevas".

Ante ello, invitó a hacer esto en esta Semana Santa a los niños para "dejar que esta Pascua nos lave el alma, nos lave los ojos para hacer y ver muchas cosas buenas".