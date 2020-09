El COVID-19 le deja a México 650 mil contagiados y 69 mil muertos en seis meses

En México, a finales de febrero se reportó el primer caso de COVID-19. Desde entonces los números no dejan de crecer.

La primera muerte por la enfermedad se dio a mediados de marzo y para entonces las autoridades de salud sugerían mantener un confinamiento voluntario, pues no consideraban que se diera un alto número de mortalidad.

El 4 de junio el subsecretario de Salud Hugo López Gatell dijo: "Tenemos un escenario muy catastrófico que podía llegar a 60 mil".

Ese día llegó. México rebasó la cifra, pero antes el país se detuvo, se suspendieron las clases; negocios, restaurantes y cines cerraron.

En mayo se habían perdido más de 12 millones de empleos, tanto en el sector formal como informal.

Con el virus esparciéndose por toda la república, las autoridades de salud insistieron: “Quédate en casa".

Pero en un país donde la mitad de la población vive del trabajo informal, eso no siempre es opción.

“Ando trabajando, vendiendo mis flores porque yo tengo que pagar renta, ya debo la renta, dos, tres rentas. Ya me pidieron donde vivo porque no tengo con qué pagar. En nombre de Cristo Jesús, quiero que nos apoyen, que nos ayuden, por favor. Ya es demasiado, ya no podemos más”, dijo una mujer cuyo video se hizo viral en Twitter.

La jornada de sana distancia culminó dando inicio a la reapertura.

En todo este tiempo, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido optimista.

"Vamos bien porque se ha podido domar la epidemia", indicó López Obrador.

El 2021 llegará con un escenario económico caótico.

“México vivirá la crisis más fuerte desde 1932”, señaló Arturo Herrera, el secretario de Hacienda.

Seis meses después, con la vida completamente transformada, pequeños negocios intentan sobrevivir y la esperanza se aferra a una vacuna.

