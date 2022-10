El dalái lama recibió una ruana boyacense como símbolo de paz: ¿cómo llegó a sus manos?

La ruana de Boyacá llegó a Dharamsala, en la India, con un mensaje de paz. Un trozo de esta tierra viajó miles de kilómetros esperando la oportunidad de lograr atraer la atención del dalái lama.

El constructor de paz Sebastián Ruano, un joven de 28 años oriundo de Santa Rosa de Viterbo, Boyacá, fue quien convirtió la ruana boyacense en un símbolo de paz que ya está en manos del dalái lama, pues la prenda fue entregada en medio del evento Generación del cambio, en el que participaron delegaciones de siete países.

Publicidad

Ruano contó que fue toda una travesía llevar la ruana: “En algunos aeropuertos no me dejaban tener la prenda dentro de la maleta porque pesaba mucho, entonces me tocó ponérmela y con el calor de la India, pues fue una cosa bravísima”.

Detalló que esta prenda es un símbolo de paz para él. “Como niño que creció también dentro de las ruanas, a mí solo me traen recuerdos cálidos y eso es lo que quiero transmitir con esa entrega simbólica de una ruana blanca”.

Andrés Cristancho, artesano en Nobsa, detalló que este paño fue hilado totalmente a mano y tejido en telar manual. “Es una prenda totalmente tradicional fabricada por todas nuestras hilanderas aledañas al municipio de Nobsa, una prenda que simboliza paz, también lo que simboliza el dalái lama”

Durante el evento Generación del cambio, Ruano fue uno de los únicos que pudo hacerle una pregunta al dalái lama: “¿Cómo crees que podemos predicar la compasión en lugar del radicalismo?”.

Publicidad

El decimocuarto dalái lama, Tenzin Gyatso, contestó: “Debemos conservar firme nuestros principios, nuestra honestidad y una mente compasiva. Luego las cosas cambiarán. En las elecciones debes mantenerte firme en tus principios, con sinceridad. De esta manera eventualmente la gente te seguirá".

Con esta respuesta, Ruano enfatizó que se debe seguir trabajando en la construcción de la paz, para dejar atrás la violencia que ha vivido Colombia.