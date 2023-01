“El de 2020 podría ser el invierno más oscuro de nuestra historia moderna”: funcionario de EE.UU

El pronunciamiento de Rick Bright, exdirector de la autoridad para el desarrollo biomédico, fue descalificado por el presidente Donald Trump.

El funcionario hizo la advertencia justo cuando se vive un choque de poderes por la reapertura decretada por el daño causado por el coronavirus .

Publicidad

Hasta el momento, la balanza parece inclinarse en favor del presidente Donald Trump, quien busca frenar las dramáticas cifras de desempleo causadas por la pandemia.

En algunos lugares, como Wisconsin, el trago y la fiesta vuelven hacer parte de la rutina sin mesura ni timidez.

Multitudes volvieron a los bares, desconociendo cualquier medida de precaución, pero cobijándose en una providencia de la Corte de ese estado, que tumbó la extensión de la cuarentena que pretendía aplicar el gobernador demócrata.

Para Trump, esta fue una victoria. Así lo calificó en su cuenta de Twitter, sin embargo las imágenes de Wisconsin son las que precisamente levantan una nueva alerta.

Publicidad

"Sin una mejor planificación, 2020 podría ser el invierno más oscuro de nuestra historia moderna", dijo Rick Bright, exdirector de la autoridad para el desarrollo biomédico.

El funcionario, separado de su cargo como coordinador de los esfuerzos para el desarrollo de la vacuna, acudió ante el Congreso para ahondar en las denuncias que, según él, precipitaron su salida.

Publicidad

"Comencé a presionar urgentemente en enero, junto con algunos colegas de la industria, y esos impulsos, esas alarmas, no fueron respondidas con medidas", denunció.

Ante el fuerte pronunciamiento, el presidente Trump lo descalificó.

"No lo conozco, nunca lo conocí, no quiero conocerlo, pero lo vi y parece un empleado enojado y descontento que, francamente, según algunas personas, no hizo un buen trabajo", aseguró el mandatario estadounidense.

Pero la pelea de Trump no es solo con Bright, sino con otros científicos como Anthony Fauci, que en la misma línea advirtió de sufrimiento y tragedias si los estados no implementan una reapertura menos acelerada.

Publicidad

Entre tanto, el virus sigue golpeando el mercado laboral en Estados Unidos, ya son 36 millones de personas que en ocho semanas han aplicado a seguro de desempleo, de acuerdo al reporte de este jueves.

Pese a la esperanza de recuperar los trabajos es tal la crisis que se estima que el 42 por ciento de los despidos sea de carácter permanente.