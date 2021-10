El desesperado llamado de Nacho Vidal: “Tengo 48 años y empiezo a sentir disfunción eréctil"

Nacho Vidal , uno de los actores más reconocidos del cine para adultos, reveló que empezó a sufrir de disfunción eréctil. Además, hizo un llamado para que cualquier persona que lo pueda ayudar se ponga en contacto con él.

“Este video va a sonar un poquito raro, pero es necesario que lo haga, sobre todo para mí. Tengo 48 años y empiezo a sentir una disfunción eréctil, mi pene no consigue tener la dureza que antes tenía”, aseguró el nacido en Barcelona en un video que subió a su cuenta de Instagram.

Además, indicó que ha probado medicamentos y ha acudido a especialistas, pero no consigue solucionar el problema.

“Hago un llamamiento al que sea que me pueda ayudar. Lo he probado todo, he ido a urólogos, he tomado pastillas y no funciona. Me gustaría encontrar alguna alternativa”, indicó.

Concluyó asegurando que probará cualquier método que le recomienden: “Estoy dispuesto a probar todos los tratamientos para volver a tener un pene duro”.