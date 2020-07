El drama de cuatrillizos prematuros nacidos en Argentina en plena pandemia

Adriana Beramendi es la mamá de los cuatrillizos prematuros nacidos en Argentina en plena pandemia y, debido a la nueva normalidad, en sus primeros dos meses nunca tomó en brazos a sus bebés sin un tapabocas.

Es más, debido a las restricciones que vive el país, los niños aún no conocen a su padre.

Para la mamá, una vendedora ambulante de 24 años, y quien da a luz por primera vez, fue una sorpresa cuando le dijeron que iba a tener cuatro hijos al tiempo.

Además, tenía enfermedades de base que la ponían en riesgo si quedaba en embarazo.

"Sentí un montón de cosas juntas, miedo porque yo ya había perdido dos embarazos y un mes antes habían dicho que no, o sea, sí podía quedar embarazada pero me lo prohibieron totalmente por el tema de las enfermedades de base que ya tenía", cuenta Adriana.

Dio a luz prematuramente a las 31 semanas a tres niños y una niña, con cesárea programada en medio del confinamiento.

El director del hospital, Eduardo Valenti, ha dicho que es muy raro que una madre quede embarazada de forma natural con cuatrillizos e incluso es más raro que todos hayan sobrevivido al nacer con buen peso.

Pero al nacimiento de sus hijos hay que sumarle que su esposo vive en Bolivia y que aún no ha podido ir a conocer a su gran familia debido al cierre fronterizo.

"Se nos complica por el tema de la pandemia, yo entiendo todo esto, pero también he pedido que me puedan entender a mí. O sea, que le puedan autorizar un permiso para que él pueda venir a ayudarme porque yo a él no lo veo hace cinco meses. Y bueno, ahora los bebés ya tienen dos meses cumplidos", afirma la mamá primeriza.

El hospital ha dado de alta a Adriana y a los bebés, pero los detalles aún se están finalizando.

"El miedo que yo tengo es salir a afrontar el día a día después de que yo salga del hospital. Pero enormemente feliz y, como te digo, bendecida, son un milagro", recalca la mujer.

Para esta madre primeriza la historia de la maternidad multiplicada por cuatro, hasta ahora comienza.